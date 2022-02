Las consecuencias penales que podrían afrontar Ricardo Mendoza y Norka Gaspar por burlarse de agresión sexual a menor de edad

Norka Gaspar y Ricardo Mendoza podrían afrontar denuncias penales por apología a la violación sexual a una menor

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, conductores del programa ‘Complétala’, podrían afrontar una denuncia penal y ser sancionados por YouTube luego que se hiciera viral varios videos en el que se burlan de manera indignante de la agresión sexual a una menor, los tocamientos indebidos de las que son víctimas varias mujeres en el Metropolitano y la mofa a una persona con discapacidad auditiva.

Pese a que alrededor de la medianoche de hoy miércoles ambos personajes emitieron un video en el que se disculpan por estas agresiones, las autoridades han alzado su voz de protesta ante este tipo de contenidos a los que tienen acceso no solo personas adultas, sino millones de jóvenes que son fieles seguidores de los comediantes y que gozan de gran popularidad en las redes sociales.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de Complétala y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, inició el video del también creador de ‘Hablando Huevadas’.

“Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo... Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Cuídense y nos vemos pronto”, culminó.

Ricardo Mendoza y Norka Gastar se disculpan por burlarse de agresión sexual a una menor. (Video: Instagram)

Sin embargo, el Ministerio de la Mujer al enterarse de la denuncia hecha por los usuarios en redes sociales se manifestó al respecto manifestando que “el acoso sexual es un delito que se manifiesta en diversos espacios, entre ellos, el transporte público; las niñas y adolescentes son las más afectadas por su edad. Frente a ello, quien es testigo tiene el deber de actuar, acompañar y proteger a esta población vulnerable”.

Agregó que “las y los comunicadores cumplen un rol central para sensibilizar sobre esta álgida problemática social. Invocamos a quienes utilizan las diversas plataformas de comunicación a ser responsables en el tratamiento de la información que difunden”.

“Normalizar la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes, así como las mujeres en general, a través de la burla y la parodia, resta ciudadanía activa a la sociedad en su conjunto. Invocamos a quienes utilizan las diversas plataformas de comunicación a ser responsables en el tratamiento de la información que difunden y a trabajar en conjunto por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, recalcó el Ministerio de la Mujer.

Comunicado del Ministerio de la Mujer tras denuncia contra Ricardo Mendoza y Norka Gaspar por burlarse de un caso de abuso sexual contra una menor

Luego se publicó un video en el que el mismo Ricardo Mendoza cuenta una ‘anécdota’ en el que se burla de una persona con discapacidad auditiva que también generó rechazo y provocó el pronunciamiento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

“Conadis trabaja día a día por la promoción del valor y capacidad para desenvolverse de manera autónoma en una sociedad que busca respeto de los derechos, igualdad de oportunidades y condiciones para las personas con discapacidad.

Conadis rechaza todo tipo de acto que denigre la identidad, dignidad y condición de las personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Instamos a todas y todos los peruanos, de manera especial a personajes públicos, a difundir contenido de valor que sumen y promuevan la inclusión de las personas con discapacidad

De otro lado advertimos a quienes hacen uso de las redes sociales, que la burla y vulneración de la dignidad de una persona con discapacidad es discriminación y es sancionada de acuerdo a las normas vigentes”.

Comunicado de Conadis tras nuevo video de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar burlándose de una persona con discapacidad auditiva

La exministra de la Mujer, Rosario Sasieta también se sumó a esta ola de protesta en contra de los youtubers y exigió que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio contra el comediante y enfatizó: “Exigimos que a estos miserables que se han burlado del ultraje sexual a una niña les sea abierta una investigación fiscal inmediatamente. Todo tiene un límite”.

Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas y sus temas más polémicos

CONSECUENCIAS PENALES

De acuerdo a especialistas en derecho penal, Norka Gaspar podría haber incurrido en el delito de omisión de denuncia estipulado en el artículo 407 del Código Penal que inica que “el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.

Sin embargo, la norma señala que “la denuncia penal es una facultad de la que goza cualquier persona, pero solo es una obligación, de forma excepcional, para determinados sujetos, como los médicos, los educadores, los funcionarios públicos y otros señalados expresamente en la norma”.

Pero ambos comediantes sí podrían ser denunciados por el delito de apología a la violencia contra la mujer, cuya pena máxima es de cuatro años de cárcel, de acuerdo al artículo 316 del Código Penal.

“El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años” .

Además, de acuerdo al portal ‘Pasión por el derecho’, Ricardo Mendoza vulneraría también la Ley 30364, que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra los niños.

Asimismo, tanto Mendoza y Gaspar podrían ser sancionados por la plataforma YouTube por transgredir sus reglas, sobre todo el apartado en el que se permite reportar los vídeos que inciten al odio o promuevan la violencia, de manera que los usuarios de internet podrían reprochar estos contenidos al considerarlos excesivos y denigrantes.

SEGUIR LEYENDO