Ricardo Mendoza y la vez que aseguró que jamás pondría límites a sus bromas: “Y si le pongo, soy un mal comediante”

Ricardo Mendoza es conductor de 'Hablando Huevadas' y 'Complétala'.

Tras ser presa de críticas por sus reprochables burlas contra una niña que fue agredida sexualmente en un bus, Ricardo Mendoza y su compañera del programa Complétala, Norka Gaspar, no dudaron en pronunciarse y pedir disculpas públicas. Sin embargo, son muchos los usuarios que no creen en su palabra, haciéndole recordar - incluso - aquella vez que aseguró que jamás se pondría límites a la hora de lanzar una broma.

En efecto, a finales de enero, Ricardo Mendoza señaló en Crónicas de Impacto, de Willax TV, que el día que se ponga límites a la hora de lanzar una broma sería una mal comediante. Esto al referirse sobre las mofas que hizo hace un tiempo contra Melissa Paredes y su hija, en Hablando Huevadas junto a Jorge Luna.

“¿Si necesitamos filtros? No, todo lo contrario”, dijo un firme Ricardo en aquella ocasión. Mientras que Jorge señaló: “Tú puedes ver o no ver, u odiarnos en Hablando Huevadas, pero has escuchado por lo menos. Es imposible que te hayas hecho el de la vista gorda como que no pasa nada aquí. El programa que desata ese boom en Twitter, es un programa que tiene 90 mil personas conectadas en vivo. Ese es el rating para tele, e incluso hay programas que no lo hacen. Creo que el éxito como tal (es) el formato”.

Asimismo, señaló que no harán caso a un grupo de personas que critican el programa, cuando hay muchas más que lo ven. “Ellos salieron a decir ‘cancelen Hablando Huevadas’, ‘son vulgares’, etcétera. (...) Todos reniegan ahí solitos”, acotó Jorge.

En aquella ocasión Jorge Luna aseguró que no tenía por qué disculparse con Melissa Paredes ni con los usuarios que los han criticado, pues considera que la broma está bien ejecutada.

“Para qué les voy a explicar que el chiste está bien ejecutado, si no lo van a entender y van a seguir creyendo eso. El ataque en el chiste al que hace referencia, el objetivo no es la hija de Melissa, es Melissa”, aclaró Jorge Luna.

Mientras que Ricardo remarcó: “Todos los chistes del mundo, esto es teoría de la comedia, tienen a alguien que sale afectado. Cuando digo alguien puede ser una entidad, puede ser una silla, puede ser el que escucha, puedo ser yo el que cuenta, puede ser una persona. Siempre va haber alguien, hasta en el chiste más inocente del mundo, alguien va a tener que sufrir las consecuencias del chiste, y el comediante tiene que asumir la consecuencia del chiste”.

Sin embargo, hubo una particular frase que recuerdan muchos los usuarios de las redes sociales. Mientras Jorge Luna indicó que no se defendieron en aquella ocasión ni justificaron porque no tenían por qué explicar un chiste “bien ejecutado”, Ricardo señaló: “Yo jamás voy a ponerle límite a lo que yo soy , y si le pongo, soy un mal comediante”.

Hablando Huevadas responde sobre broma contra Melissa Paredes. (Video: Crónicas de Impacto/ Willax TV)

LAS DISCULPAS DE RICARDO MENDOZA Y NORKA GASPAR

Ante la ola de críticas por este tipo de burlas de parte de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, en el programa Complétala, donde usan un caso de agresión sexual como material cómico, los conductores subieron un video en su cuenta de Instagram donde se disculpan públicamente.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de Complétala y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, dijo el conductor al inicio del video sin hacer mención directa al caso que utilizó para generar los criticados comentarios.

Segundos después se mostraron en contra de la violencia, pero continuaron sin referirse directamente a la víctima que había sido violentada en el transporte público. “Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, agregó.

“Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Cuídense y nos vemos pronto”, finalizó.

Mendoza fue el encargado de brindar la mayor parte del pronunciamiento, mientras que Norka Gaspar se limitó a decir “Muchas gracias amigos y mil disculpas nuevamente”.

Ricardo Mendoza y Norka Gastar se disculpan por burlarse de agresión sexual a una menor. (Video: Instagram)

