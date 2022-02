Perú Tiene Talento: Ricardo Morán se quiebra ante declamación de niño de 8 años

Ricardo Morán se emocionó al escuchar a Camilo Mariano Zuñiga declamar. (Foto: Captura TV)

El último sábado 05 de febrero, Perú Tiene Talento presentó su segunda edición en donde Ricardo Morán no pudo contener su emoción luego de la participación de Camilo Mariano Zuñiga, quien llegó desde Cerro de Pasco para lograr un cupo en la competencia.

El programa vivió un emotivo momento cuando el pequeño de 8 años demostró su talento para la declamación, sorprendiendo a todos los miembros del jurado y especialmente al productor de televisión, hasta el punto que derramó algunas lágrimas.

El niño viajó a Lima junto a su madre y previo a su presentación señaló sentirse un poco nervioso. “He venido con mi mamá (…) Estoy un poco nervioso, pero ya se me va pasar. Mi talento es declamar. Empecé a los 3 años, mi mamá me enseña y yo los aprendo rápido”.

Tras conversar con Gianella Neyra, el pequeño comenzó a declamar sobre el Perú y sus riquezas como la cultura, la historia y la comida. Cabe resaltar que la declamación es un arte escénico que se desarrolla frente a un público, en donde se interpretan poemas a través de expresiones corporales y una voz.

Luego de su interpretación, Renzo Schuller, Ricardo Morán, Mimy Succar, y Gianella Neyra no dudaron en aplaudir por varios segundos al niño. Asimismo, el conductor Mathias Brivio también se mostró sorprendido.

“Qué emocionante es que, en un país, en el cual los adultos estamos haciendo vergüenza tras vergüenza, metiendo la pata tras meter la pata, peleándonos entre nosotros, tenga que venir un niño a este escenario a recordarnos de qué trata el Perú. Muchas gracias, Camilo, me has emocionado mucho”, dijo Morán.

Por otro lado, la actriz Gianella Neyra felicitó a la madre de Camilo Zuñiga por alentarlo en su crecimiento como artista. Además, la invitó a subir al escenario para que acompañe a su hijo y escuchar el resultado final.

“Lucy (mamá del pequeño) yo no sé si eres consiente de lo maravilloso que es el trabajo que haces con Camilo. Él evidentemente tiene un talento innato, pero si los papás, a esa corta edad, no apoyamos a nuestros hijos y no hacemos estos sacrificios y de traerlo acá, desde Cerro de Pasco, para que tanta gente pueda amarlo... esta magia no sucedería”, expresó la esposa de Cristian Rivero.

Finalmente, los cuatro miembros del jurado le otorgaron el pase a la segunda etapa de la competencia. El pequeño Camilito se mostró muy feliz retirándose entre saltos y gritos de alegría.

