Esto es Habacilar: ¿Cuántos puntos de rating hizo en su último día de programa?

Conoce el rating que la teleaudiencia le dejó al último programa de Esto es Habacilar. (Foto: Captura TV)

Pese a haber obtenido un alto rating el día de su estreno, Esto es Habacilar fue cancelado a menos de un mes de haber salido del aire. Esto se debería a los bajos puntajes que estuvo haciendo las últimas semanas, pues no tuvo el respaldo de sus fans, quienes resaltaron la ausencia de Raúl Romero.

A eso se le suma que algunos de los participantes utilizaron sus redes sociales para denunciar que se sintieron maltratados por la producción del programa y la falta de seguridad en algunos de sus juegos. Es por ello que América Televisión, mediante Pro TV, ha decidido regresar a las pantallas a Esto es Guerra.

El pasado viernes 11 de febrero, Johanna San Miguel y Roger del Águila condujeron por última vez el programa concurso y se despidieron del público con un emotivo discurso. Las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis también se conmovieron al decir “adiós”.

Todo eso logró que el último programa obtuviera 11.8 puntos de rating en Lima y 11.8 en Lima +6 ciudades. Con este puntaje logró posicionarse en el tercer lugar de los programas más vistos según a la información brindada por Ibope Media.

El primer lugar se lo llevó la teleserie nacional Maricucha con 15.4 puntos en Lima, mientras que en Lima + 6 Ciudades hizo 15.6. El tercer lugar lo alcanzó Junta de Vecino obteniendo 14.5 puntos en Lima y 14.5 en Lima +6 ciudades. Recordemos que estas dos producciones se emiten luego de culminarse Esto es Habacilar, una seguida de la otra.

RATING DE OTROS PROGRAMAS

- América Noticias - América TV (11.5 puntos)

- En Boca de Todos - América Televisión (5.3 puntos)

- Los Milagros de la Rosa - América Televisión (11 puntos)

- Dr. Milagro - Latina (7.6 puntos)

- América Hoy - América Televisión (4.1 puntos)

- Andrea - ATV (7.5 puntos)

- Mujeres al Mando - Latina (2.2 puntos)

- La Banda del Chino - América Televisión (6.9 puntos)

- Magaly TV La Firme - ATV (7.7 puntos)

- Yo Soy, Nueva Generación - Latina (7 puntos)

¿CÓMO SE DESPIDIERON LOS CONDUCTORES?

Antes de terminar el programa concurso, Johanna San Miguel pidió unos minutos para poder despedirse del público que los acompañó durante estas semanas. “El programa fue creado con mucho cariño. Este programa sale del aire el día de hoy porque la próxima semana preparamos todo para el regreso de “Esto es Guerra”. Gracias a todos porque le hemos puesto alma, corazón y vida. Hemos liderado este horario todos los días luchándola, divirtiéndonos, premiando al público, y eso es la misión del programa, el que ustedes la pasen bien”.

Por su lado, Roger del Águila también se despidió. “Hemos sentido mucho cariño aquí en el programa. Hemos dado todo nuestro amor y cariño, hemos tratado de llevar un poco de alegría y también por qué no un poco de dinero a las casas que estamos sufriendo tantos problemas”.

¿QUÉ HACÍA ROGER DEL ÁGUILA ANTES DE VOLVER A HABACILAR?

Roger del Águila fue presentado como el flamante conductor de Esto es Habacilar, siento él parte de la co-conducción del programa en el pasado. Tras su regreso, muchos se preguntaron a qué se dedicaba luego de haber estado alejado de la televisión durante varios años.

“Estuve viajando, me fui a Colombia estando ahí. Hago terapias de sanación, equilibrio de chacras, limpiezas, esas cosas. Tienen una parte de la comunicación. Mariana incluso me llamó y me dijo: ‘¿Roger, estás bien?’, y yo le dije: ‘Siempre estoy bien’. La gente está en sus casas, estresada, y por ahí me agarró”, dijo.

