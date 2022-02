Flavia Laos aclara acercamientos a Austin Palao: “No es una venganza contra Patricio Parodi y Luciana Fuster”

Flavia Laos hizo "click" con Austin Palao. (Foto: Instagram)

Flavia Laos no dudó en hablar sobre el tipo de relación que tiene con Austin Palao. Luego de ser captados besándose apasionadamente durante una reunión de amigos en Surco, la modelo ya no puede negar que entre ellos existe sólo una amistad.

Es por ello que, la influencer fue abordada por los medios de comunicación mientras se encontraba en un conocido centro comercial y no dudó en responder a las diferentes preguntas. La actriz comenzó asegurando que hizo “click” con el exchico reality y que se están conociendo.

“(Austin y yo) Estamos felices, disfrutando la compañía. Este 14 de febrero, Austin tiene un viaje programado y yo la voy a pasar con mis amigas… Nos conocemos hace tiempo, pero nunca nos hemos visto con otros ojos más que de amistad y recién que ha llegado de ‘El poder del amor’ como que ha habido un click, pero todavía es amistad. Nos estamos conociendo”, expresó.

“Lo que pasa es que no quiero adelantarme a nada, ni decir que va a pasar porque la verdad es que no sé. El tiempo me dirá y prefiero por ahora disfrutar el tiempo con él y sí es, bacán”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que su acercamiento a Austin Palao no es para vengarse de su expareja Patricio Parodi ni de Luciana Fuster, con quien el modelo tuvo una relación hace unos años atrás.

“ Yo y Austin somos unas personas que no hacemos nada por venganza, vivimos nuestras vidas, estamos enfocados en cada uno de nosotros y si por A o B hay una química, créanme que no es venganza, es porque así se dio la vida, y a veces la vida da vueltas ”, sentenció.

El modelo se pronunció tras las comprometedoras imágenes de Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

SOBRE LUCIANA FUSTER

Por otro lado, Flavia Laos fue consultada por las supuestas indirectas que Luciana Fuster le habría estado enviando a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram y Twitter. Ante ello, la protagonista de ‘Ven baila quinceañera’ le envió un consejo.

“Supuestamente, (a Luciana) no le gusta el morbo, pero mira lo que está haciendo (en sus redes sociales). Yo que ella no respondo, le aconsejaría que se divierta, que viva su amor y que no responda”, dijo a la prensa.

Además, aprovechó el momento para aclarar que no ha hablado mal de la chica reality ni de su actual pareja, Patricio Parodi.

“Quiero aclarar algo, yo cuando voy a un programa de TV y me preguntan por esos temas que son inevitables, los he abordado de la mejor manera sin hablar mal de ellos. No sé por qué Patricio ha dicho que yo he hablado mal de ellos, cuando eso jamás he pasado”, añadió.

SOBRE PATRICIO PARODI

Finalmente, se refirió a las últimas declaraciones de Patricio Parodi. El integrante de Esto es Guerra aseguró que Flavia Laos y Luciana Fuster no eran amigas, y que Luciana no le hizo mal a nadie. “¿Eso dijo (Patricio)? Bueno, qué te puedo decir. Él ahora está con Luciana y tiene que sacar la cara por ella”, concluyó.

Patricio Parodi defiende a Luciana Fuster de las críticas por "romper" los "códigos de amistad". (Foto: Instagram)

MADRE DE AUSTIN PALAO ELOGIA A FLAVIA LAOS

María Rosa Castro, madre de Austin y Said Palao, estuvo el pasado jueves 10 de febrero como invitada en el set de En boca de todos y no pudo evitar responder a las diferentes consultas que le hicieron los conductores sobre las relaciones sentimentales de sus hijos.

“A mi hijo (Austin Palao) lo veo feliz, contento, creo que está en un momento muy bonito de su vida”, dijo para luego elogiar a la influencer. “Creo que Flavia Laos es una chica que tiene el combo completo. Yo recién la estoy conociendo, hemos conversado poco pero la veo una chica súper sincera, autentica, es lo poco que he podido ver”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que le daría su bendición a los dos y aprovechó para destacar algunas cualidades de su hijo. “Les daría la bendición porque Austin es un chico muy bueno, fiel, leal, que cuando se enamora y decide tener una relación, creo que es el hombre que cualquier mujer quisiera tener. Yo veo eso y si llegan a tener algo les daría mi bendición”.

Madre de Austin Palao elogia a Flavia Laos y le da la bendición para que salga con su hijo

