Flavia Laos y Austin Palao son captados besándose: mira aquí el video completo del ampay

Austin Palao y Flavia Laos se besan apasionadamente. (Foto: Instagram)

La guerra de los códigos. Flavia Laos y Austin Palao ya no podrán seguir negando que entre ellos solo existe una buena amistad, pues el programa Amor y Fuego emitió unas imágenes en el que aparecen besándose apasionadamente durante una reunión de amigos en Surco.

De esta manera se estaría confirmando que entre los modelos habría iniciado una relación sentimental. Cabe precisar que hace solo unos días la rubia aseguró que ellos solo eran amigos y que se estaban conociendo.

“ No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo ”, comentó la actriz hace unos días.

Sin embargo, las declaraciones de Flavia Laos ya quedarían en el pasado, pues de acuerdo a las imágenes que mostró el magazine conducido por Rodrigo González es que entre ella y Austin Palao hay una atracción física que es correspondida por ambos.

Asimismo, tras la reunión que tuvieron en Surco, al cual llegaron en el carro del modelo, ellos se dirigieron inmediatamente a la casa Flavia, ubicado en San Isidro, donde se quedaron toda la noche.

El programa también mostró que Flavia y Austin se quedaron toda la noche en la vivienda de la modelo, donde se escuchaban risas fuertes dentro del inmueble, al punto que serenazgo llegó para pedirles que guarden silencio.

Cabe precisar que las imágenes de este beso fueron grabados el día lunes 7 de febrero por la noche. Asimismo, hasta el momento ninguno de los dos ha salido a declarar al respecto.

Amor y Fuego emitió las imágenes completas del beso entre Flavia Laos y Austin Palao.

¿QUÉ LE GUSTA A FLAVIA DE AUSTIN?

Flavia Laos llegó a América Hoy con el claro objetivo de no hablar de su expareja Patricio Parodi, es por ello que no dudó en mostrarse incómoda cada vez que le preguntaban, incluso, fue tajante al decir que no responderá al respecto.

Sin embargo, en la ronda de preguntas, la también actriz fue un poco más accesible, pues cuando fue consultada por cuál sería el puntaje que le pondría a Austin Palao, en referencia a si considera que sería una buena pareja, Flavia no dudó en ponerle 9, resaltando así sus cualidades.

“ No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo ”, aclaró Flavia.

Como se recuerda, Flavia Laos terminó hace unos meses su relación con Patricio Parodi, poco tiempo después se le vinculó al chico reality con Luciana Fuster, amiga de la cantante. Aunque se empeñaron en negar una relación entre ellos, no tardaron en ser captados besándose en Paracas, algo que habría molestado a la rubia.

