Ale Venturo publica sensual foto en bikini y Rodrigo Cuba no tarda en reaccionar con particular frase

Ale Venturo y Rodrigo Cuba son una de las parejas del momento. Desde que el deportista se divorcio de Melissa Paredes, todos los post, publicaciones y dedicatorias son para la empresaria, quien tampoco duda en expresar su amor hacia el deportista. Incluso, las familias de la pareja se conoce y Ale hasta llama tíos a los padres de su hoy enamorado.

En una reciente entrevista a Estás en todas, Ale se animó a contar detalles de su relación. La joven señaló que sus conversaciones iniciaron en quincena de diciembre y su primera cita fue una parrilla, actividad favorita de la empresaria.

De inmediato la relación fluyó y desde ese momento no dudaron en frecuentarse. La pareja presentó a sus respectivas hijas y disfrutan bellos momentos como si fueran una familia.

“Me invitó a una parrilla porque amo hacer parrillas, es uno de nuestros planes favoritos porque solo comemos carnes y ensaladas. Fue un encuentro normal, me moría de roche... como ahorita. Siempre fui de perfil bajo”, contó en aquella ocasión Venturo, quien también dejó en claro que no tiene pensado incursionar en la televisión.

Ale Venturo confirmó también que Rodrigo Cuba visitó a su madre a los pocos días de estar saliendo y que incluso le llevó chocolates, dejándola sorprendida por tal gesto.

“Me preguntó qué chocolates le gustaban y yo le decía ‘ay no sé’. Fue y habló con ella porque, obviamente, cualquier mamá se preocuparía porque es muy rápido. Él se abrió completamente con ella. Cuando es la persona, no necesitas un tiempo de espera”, expresó.

Asimismo, también se mostró detallista con su hija. “No solamente es lindo conmigo, sino también con mi hija. Y eso es algo que sí o sí debe haber primero un check, lo valoro demasiado. Si él viene con flores, siempre le trae flores a mi hija también”, sostuvo.

ALE VENTURO PUBLICA FOTO DE INFARTO

Ale Venturo es amante de la playa según se puede ver en las fotos que publica en su cuenta de Instagram, sin embargo, no suele publicar fotos sexys en bikini. Esta vez fue la excepción, la joven paralizó a sus seguidores tras postear una imagen de ella posando con un monokini de infarto. Son muchos los usuarios que no dudaron en resaltar la belleza de la joven, y la reacción de Rodrigo Cuba tampoco se hizo esperar.

Con una peculiar frase, el futbolista expresó lo sorprendido que estaba. “Dios mío”, escribió Gato Cuba, acompañando su frase con caritas con ojos de corazón y varios emoticones de fuego.

¿QUIÉN ES ALE VENTURO?

Alexandra Venturo o Ale Venturo, como se hace llamar en sus redes sociales, es una joven empresaria que se dedica a la vida saludable, pues tiene un exitoso emprendimiento llamado “La Nevera Fit”, que se encuentra en Miraflores, Surco y La Molina. Además, es conocido porque varios influencers han promocionado su negocio.

En el perfil de su cuenta oficial de Instagram, se califica como “pastelera y cocinera”. Asimismo, es la madre de una pequeña niña, llamada Aria, a quien presume constantemente publicando varias fotografías que se pueden ver en su red social.

Ale Venturo ganó gran popularidad por ser la novia de Rodrigo Cuba, quien se divorció de Melissa Paredes tras un sonado ampay difundido por Magaly Medina. Desde que confirmaron la relación, la pareja no ha dejado de subir contenido a sus redes para demostrar su amor.

