Mafer Neyra es tendencia en Twitter por tocarle la zapatilla a Justin Bieber y ver a Shawn Mendes de cerca

Mafer Neyra es tendencia por tocarle la zapatilla a Justin Bieber. (Foto: Instagram)

Mafer Neyra ha generado revuelo en las redes sociales luego que colgara en sus historias de Instagram lo bien que la pasó en un concierto que celebró Justin Bieber, en el escenario del Pacific Design Center, donde estuvieron muchas celebridades. Cabe indicar que este show fue un evento exclusivo previo al Super Bowl que se realiza este domingo 13 de febrero.

Una emocionada Mafer no dudó en colgar en su red social las imágenes del cantante muy cerca a ella, tanto es así que se grabó tocándole su zapatilla blanca. Este video no tardó en ser viralizado en la plataforma de Twitter, convirtiéndose en la envidia de muchas.

“Lo toqué”, escribió Neyra en su video, donde se le ve muy cerca a Justin Bieber. De inmediato, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

“Envidiando los stories de Mafer Neyra en estos momento”, escribió una usuaria de Twitter sobre la modelo e influencer, quien asistió a este evento junto a su novio Ernesto Cabieses.

“No me toquen, recién veo las historias de Mafer Neyra tocándole el pie al amor de mi vida”, “Me levanté y vi en tendencia a Mafer Neyra y dije omg volvió super rápido con Hugo, total le había tocado la zapatilla a Justin Bieber jajajaja”, “Mafer Neyra es yo tocando delicadamente la zapatilla de Justin, quién pudiera”, son otros de los comentarios que se pueden leer en la red social que la ha convertido en tendencia.

“Mafer Neyra teniéndolo así de cerca a JB yo me hubiera desmayado”, “la que grabó esto fue Mafer Neyra, una peruana viviendo mi sueño, qué maldita envidia”, “Qué hacía Mafer Neyra tocándole el zapato a Justin Bieber, me ahogo”, señalan otros comentarios, en donde no dejan de compartir videos y capturas de aquel momento.

SHAWN MENDES CERCA DE MAFER

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues Mafer, quien asistió a este evento junto a su novio Ernesto Cabieses, también publicó una imagen donde se le ve cerca al cantante Shawn Mendes. Sin embargo, no se acercó ni le pidió ninguna foto, actitud que fue reprochada por las fans, quienes le cuestionaron por qué no le pidió una foto. Mientras que otras se dieron cuenta que también estaba junto a Niall Horan.

“Qué tonta la Mafer Neyra, si le hubiera pedido la foto Shawn hubiera aceptado, desperdició una gran oportunidad”, escribió una usuaria mientras mostró una foto de una fan junto al cantante en el mismo lugar.

“Qué envidia por la Mafer Neyra, aparte de ser perfecta y tener plata , estuvo cerca de Shawn y Justin”, lamentó otra.

Mafe Neyra cerca de Shaw Mendes. (Foto: Instagram)

“La Mafer Neyra es muy quedada, yo que ella me hacía bestie de Shawn y Niall a los 5 min”, “La suerte que tiene Mafer Neyra, en el mismo evento estaba Shawn y Niall Horan”, “¿Ya vieron los stories de Mafer Neyra? Nunca había sentido tanta envidia, ha estado cerquita de Niall Horan, Shawn Mendes y Justin Bieber”, dijeron otras seguidoras de la plataforma.

La modelo ha continuado publicando en su historia de Instagram todo lo que vivió en este show, donde también el cantante Drake brindó un concierto. Por su parte, el novio de Mafer confesó que éste último fue su preferido, pues mientras Bieber cantó y se fue, Drake brindó un show e interactuó con el público.

Sin embargo, ella no es la única influencer que ha disfrutado de este show, Luana Barrón también estuvo en el exclusivo evento y se han encargado de publicar videos de Justin Bieber en concierto, de Drake y de todas las celebridades con las que se cruzó en aquel concierto.

