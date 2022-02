Janet Barboza se enoja con Paula Manzanal por desmentirla sobre ser el plan A de Anthony Aranda

Janet Barboza no toleró que Paula Manzanal la desmintiera en su propio programa. (Foto: América Hoy)

Casi se pelean. Janet Barboza entrevistó a Paula Manzanal para demostrarle a Melissa Paredes que ella era el plan B de Anthony Aranda. Sin embargo, la rubia modelo desmintió haber sido el plan A del bailarín.

Como se recuerda, la popular ‘Rulitos’ aseguró que una famosa le había confesado que Anthony Aranda la quiso a ella primero y hasta le propuso irse juntos a Barcelona. “Ella nos dijo ‘yo era su plan A, y Melissa Paredes era el plan B’”, fueron las palabras de la conductora de América Hoy que levantaron la polémica.

Una vez tuvo a Paula Manzanal conectada, la producción de América TV no dudó en hacer la pregunta del millón: “¿Consideras que Melissa Paredes fue el plan B de El activador?”. Por supuesto, las más ansiosas por su respuesta era Melissa y Janet Barboza, quienes se la tienen jurada desde que la exchica reality salió del magazine.

Sin embargo, nada salió como lo esperado. La modelo negó haberle dicho a Janet Barboza que ella era el plan A del ‘Gatito activador’, dejándola boquiabierta en plena transmisión en vivo.

“Para que yo sea el plan A, como se dijo, hay que haber un plan, por mi lado no había ningún plan. Entonces realmente no lo considero así ”, fue la respuesta de Manzanal.

JANET BARBOZA ENFURECE

Molesta por haber sido desmentida en vivo, Janet Barboza encaró a Paula Manzanal y le recordó que ella había dicho ser el plan A de Anthony Aranda durante los cortes comerciales de América Hoy.

“Yo estaba en este set y tú viniste y me dijiste tal cual, que considerabas o creías que habías sido el plan A de Anthony y que Melissa es el plan B”, le dijo indignada.

Una vez más, Paula Manzanal se encargó de desmentir tales declaraciones. “ Eso no ha salido de mi boca, quizás te pareció raro que él me buscaba a mí, pero esos términos no los uso ”, aclaró la influencer.

No obstante, Janet insistió que Paula Manzanal le haya dicho eso y hasta le pidió ayuda a Ethel Pozo, pues ella también estaba presente cuando las tres conversaron sobre el bailarín.

“Eso fue en diciembre, fue tal cual y cómo lo dijo Paula”, fue lo único que dijo. Cuando su compañera le preguntó si había escuchado que Paula era el plan A de Anthony, la hija de Gisela Valcárcel prefirió guardar silencio.

CREE QUE QUEDÓ COMO MENTIROSA

Janet Barboza se mostró bastante incómoda por haber sido desmentida en su propio programa, ya que unos días antes había asegurado con bombos y platillos que desenmascaría a Anthony Aranda, pero no resultó así.

“ He quedado como mentirosa y no lo soy. Uno tiene que hablar siempre con la verdad, si alguien la conoce tiene que decirla porque nos debemos al público. Tú sabrás las razones por las cuales no lo dices, Paula ”, le señaló antes de cambiar el tema.

Janet Barboza le preguntó a Paula Manzanal si era el plan de A de Anthony Aranda, y su respuesta la deja boquiabierta. (VIDEO: América TV / América Hoy)

