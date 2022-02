Valery Revello no dejará de usar su anillo de matrimonio con Sergio Peña: “no pienso quitármelo”

Valery Revello no dejará de usar su anillo de matrimonio. (Foto: Instagram)

El nombre de Valery Revello ha ocupado los últimos días las portadas de diferentes medios de comunicación por haber sido captada junto al joven tablista Sebastián Alonso Bernos Parodi en situaciones cariñosas y entrando a un hotel cuando aún sigue siendo la esposa del futbolista Sergio Peña.

Pese a que, Sergio Peña anunció el fin de su relación horas antes de emitirse el ampay, según el informe emitido en Amor y Fuego, ellos aún habrían estado juntos hasta el mes de enero. Una de las “pruebas” que mencionaron fue que la modelo había subido a su cuenta de Instagram una fotografía con su anillo de matrimonio.

Recordemos que en el 2019 ambos se casaron en una ceremonia pequeña y totalmente privada en donde compartieron imágenes del preciso momento en que firmaban su acta de matrimonio y ella mostraba su aro.

Tras difundirse las imágenes, la modelo escribió en las historias de su Instagram un extenso mensaje en donde negó haberle sido infiel al padre de su hija y recalcó que aún tiene sentimientos por él.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo así no estemos juntos. Me importa 5 pepinos lo que la gente piensa y diga. Ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, he sido fiel a mi matrimonio, siempre soñé con mi familia unida, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros“, indicó.

¿POR QUÉ SIGUE USANDO SU ANILLO DE MATRIMONIO?

Dentro de su comunicado, la influencer dejó en claro que no tiene deseos de quitarse su anillo de matrimonio porque no quiere tener otra relación amorosa, pese a que, según ella y Peña, ya no estarían juntos hace varios meses.

“Mis anillos de matrimonio siempre los he usado, jamás me los quite y tampoco lo pienso hacer porque no tengo ni deseo una relación con nadie y el día que eso suceda no me voy a esconder o verme en la necesidad de hacerlo” , se lee.

SERGIO PEÑA RECIBE APOYO DE SEGUIDORES

Luego de darse a conocer el ampay de su aún esposa entrando a un hotel con un tablista, la reacción de los seguidores no se hizo esperar. A través de las redes sociales, los usuarios no han dudado en expresarle su apoyo y alentarlo a que siga adelante.

“Fuerza Peña”, “Fuerza crack, el Perú te apoya”, “Sé que eres un excelente padre, nunca cambies”, “No te ‘paltees’, solo sigue adelante con tu hija. Bendiciones Peñita”, “Estamos contigo, tienes para más. Enfócate en tu carrera, arriba Perú”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

LAS MUESTRAS DE CARIÑO ENTRE VALERY REVELLO Y SU AÚN ESPOSO SERGIO PEÑA

Valery y Sergio Peña no han dudado en mostrar el amor que se tienen (o tenían) cada vez que podían. En enero subieron una imagen donde lucen muy felices celebrando el cumpleaños de su hija, mientras que en octubre del 2021, la modelo dijo en TV lo mucho que amaba al deportista.

“Como esta vida es un poco complicada, tenemos que ir hablando, tenemos que recoger nuestras cosas, nuestro perro, es difícil hacer mudanza y eso (…) Siempre juntos, dónde estemos, pero siempre juntos”, dijo en aquel momento.

