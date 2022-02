Paco Bazán y su contundente mensaje tras denuncias de agresión y abandono a Andy Polo: “Nunca dejen atrás a sus hijos”

Paco Bazán envió un mensaje a los padres de familia. (Foto: Captura / Instagram)

¡No se guardó nada! El conductor y comentarista deportivo Paco Bazán envió un duro mensaje, no solo al futbolista Andy Polo sino a todos los hombres que son padres de familia. Esto después de que la esposa del delantero de la selección peruana lo denunciara por violencia familiar y abandono a sus hijos en el programa de Magaly TV La Firme.

El conductor de “El Deportivo, en otra cancha” no dudó en demostrar su indignación luego de escuchar a Génesis Alarcón la noche del 08 de febrero contar que no tiene dónde dormir junto a sus hijos porque el pelotero ha dejado de pagar el departamento donde vivían y solo cumple entregando víveres una vez al mes.

Antes de iniciar con una mención de publicidad, el presentador de TV quiso enviar un reflexivo mensaje para todos aquellos papás que estarían pasando por la misma situación que Andy Polo, recalcando que un hijo es lo más importante.

“Este mensaje no es solo para Andy Polo, este mensaje va en general para todos los hombres que tiene la ‘H’ minúscula y no en mayúscula. Mi padre, que me formó bien, creo, hace muchos años me dijo: nunca dejes atrás a tu sangre…”, comenzó diciendo el exportero de Universitario.

Asimismo, dejó en claro que a los hijos no se les abandona por ningún motivo. “Nunca dejen atrás a sus hijos, porque llevan su ADN y son parte de nuestro legado. Aquello hombres que abandonan, la vida se encarga finalmente ah. Kharma, le llaman. Y si han pensado hacerlo, recapaciten, no dejen atrás a su sangre. Más claro que el agua”, concluyó.

Cabe resaltar que tras hacer las denuncias públicas, cientos de usuarios no dejaron de arremeter en contra del jugador del Portland Timbers de la MLS y no dudaron en pedir que investiguen al seleccionado y que la justicia le haga cumplir con sus obligaciones como padre.

“Indignación total por lo Andy Polo y debe cumplirse la ley. Así como no debe ser convocado más”, “Lo de Andy Polo es indefendible. Más allá de que evidentemente no puede volver a la Selección”, son algunos comentarios que se pueden leer.

¿QUÉ DIJO LA ESPOSA DE ANDY POLO?

Génesis Alarcón se presentó en el programa de Magaly Medina para contar que es totalmente dependiente de Andy Polo, pues tuvo que dejar de trabajar para estar al cuidado de pequeños hijos. Asimismo, para revelar que lo denunció por violencia familiar y ausencia en la manutención de sus hijos.

“Me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado (...) Me menospreció como mujer, diciéndome que nadie se iba a fijar en mí, que nadie me va a tomar importancia porque no podía tener más hijos”, confesó.

“Fueron un par de veces que me depositó en una cuenta y hasta ahí no más. Él era el que gastaba y pagaba. Cuando no podía, mandaba a su amigo y yo debía ir con él a hacer mis compras”, agregó en referencia a la dependencia que tiene con el deportista.

Por otro lado, también afirmó que el futbolista tendría otra mujer. “Me salí enterando que está con otra chica y la ha llevado a Estados Unidos. Nosotros no habíamos terminado de manera formal y ya estaba con la otra mujer”, contó.

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, revela audios de los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolsita. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

