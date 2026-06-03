Magaly Medina aparece de negro tras la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Fue romantic chic minimal white”

La reciente boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien decidió dedicar gran parte del inicio de su programa a comentar, con su característico estilo irónico, cada detalle de la ceremonia realizada en Huaral.
Vestida con un corto vestido negro y acompañada de música romántica, la conductora abrió la emisión del 2 de junio cantando y bromeando sobre el esperado matrimonio de la pareja. El tono festivo no tardó en convertirse en una serie de comentarios cargados de sarcasmo dirigidos a los recién casados.
Mientras sonaba una canción romántica, Medina inició el programa interpretando parte de la letra: “Treinta y mil meses, todos los días con todo lo que tú me beses. Quiero volver a enamorarte de nuevo. Toda la vida tengo un amor verdadero”. Tras ello, simuló haber sido interrumpida en plena celebración para dar paso a sus comentarios sobre el evento.
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“¡Hola! hay, perdón. Hemos interrumpido nuestro baile, que estamos festejando la boda. Estamos bailando, pues me vengo del Huaral. Sí, ahí hemos estado invitados en primera fila, bailando ahí, sacándonos los zapatos, en la boda romantic chic minimal white”, expresó entre risas.
Desde el comienzo, la periodista dejó claro que no estaba impresionada con el concepto elegido para la ceremonia. Según comentó, el supuesto estilo “romantic chic minimal white” no habría sido tan evidente como se promocionó previamente.
“Claro, lo único de white que había era el traje de la novia”, señaló con ironía antes de lanzar una observación sobre el atuendo que utilizó Karla Tarazona durante la celebración.
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“Que por cierto, parece que le quedó chico el vestido, ¿no? Porque se le salía toda la humanidad por la parte de arriba del vestido”, comentó entre carcajadas, generando uno de los momentos más comentados de la introducción del programa. La conductora adelantó que analizaría diversos aspectos de la ceremonia y cuestionó si realmente la boda cumplió con el estilo elegante y romántico que la pareja buscó transmitir.
“Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de qué tan chic, qué tan minimal, qué tan white, qué tan romantic fue”, indicó.
Sin embargo, las críticas no se quedaron únicamente en los detalles de la organización o la vestimenta. Uno de los puntos que más llamó la atención de Medina fueron las fotografías difundidas por los recién casados tras darse el sí.
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Para la periodista, las imágenes protagonizadas por Karla Tarazona y Christian Domínguez dejaron de lado el romanticismo tradicional para adoptar una estética mucho más sensual.
“Porque en un momento dado los novios pensaron, yo dije: ‘De repente se quieren cachuelear ahora que son, que van a ser legalmente esposos’”, comentó.
La conductora aprovechó entonces para recordar el historial sentimental de la pareja y las ceremonias simbólicas que protagonizaron en el pasado, dejando entrever que esta sería la primera unión con validez legal.
“Esta es la quinta vez que Karla Tarazona se viste de blanco. Tres veces, la tercera vez que se ha vestido de blanco para casarse con Christian Domínguez. Las dos primeras fueron fake, fueron bamba. O sea, fue todo un montaje circense”, afirmó.
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A diferencia de esas ceremonias anteriores, Medina reconoció que esta vez sí se trataría de un matrimonio formal. “Esta vez sí es legal, ¿no? Porque supongo que la notaria que los casó, por supuesto, es una boda totalmente legal”, agregó.
Magaly Medina cuestiona sensual fotografias de Karla Tarazona y Christian Domínguez
“Pero bueno, en un momento dado han hecho una sesión de fotos que yo pienso que de pronto quieren hacer un nuevo emprendimiento en sus vidas”, manifestó. Con el sarcasmo que caracteriza sus comentarios en televisión, la conductora insinuó incluso que la pareja podría estar considerando generar ingresos a partir de imágenes de carácter sensual.
“No sé si vender sus fotografías para adultos o abrir una cuenta de OnlyFans”, señaló. Para Medina, las instantáneas difundidas desde la habitación del hotel donde pasaron su noche de bodas se alejaban completamente del concepto romántico que había marcado el evento.
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“Porque se les olvidó lo romantic chic y posaron en su cuarto de hotel semicalatos”, expresó. La periodista insistió en que las fotografías tenían una evidente intención provocadora y que contrastaban con la imagen elegante y sofisticada que la pareja intentó proyectar durante toda la ceremonia.
“En fotos evidentemente de onda sexual, que se les olvidó que el dress code, que el motivo de la fiesta era romantic chic y se pusieron sexuales”, remarcó.
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