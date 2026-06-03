Duplicado de DNI 2026: cuánto cuesta, cómo pagarlo y dónde tramitarlo antes de votar

DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

A pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para este domingo 7 de junio, miles de ciudadanos buscan resolver inconvenientes relacionados con la pérdida, robo o deterioro de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Ante esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene habilitados los canales presenciales y virtuales para solicitar el duplicado del documento.

Contar con el DNI es indispensable para ejercer el derecho al voto, por lo que quienes hayan extraviado su documento aún pueden iniciar el trámite correspondiente. En los últimos meses, Reniec también ha impulsado la migración progresiva hacia el DNI electrónico, que incorpora mayores medidas de seguridad y permite realizar trámites digitales.

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Actualmente, el duplicado puede gestionarse a través de la plataforma virtual de Reniec, mediante la aplicación DNI BioFacial para dispositivos Android o de forma presencial en agencias y Centros MAC autorizados. El trámite está disponible para ciudadanos cuyo documento se encuentre vigente y cuyos datos registrales se mantengan actualizados.

RENIEC informa que hay más de 500 mil DNI listos para ser recogidos. (Foto composición: Infobae Perú/FB: @RENIECPERU﻿)

¿Cuánto cuesta el trámite de duplicado de DNI azul y electrónico en 2026?

El costo varía según el tipo de documento que posea el ciudadano. Desde que Reniec dejó de emitir nuevos DNI azules, quienes soliciten un duplicado de un DNI convencional recibirán un DNI electrónico.

Las tasas vigentes para 2026 son las siguientes:

DNI azul (duplicado con entrega de DNI electrónico): S/ 30.00 (código 02121).

DNI electrónico (duplicado): S/ 35.00 (código 00522).

DNI de menor de edad: S/ 16.00 (código 00647).

Antes de efectuar el pago, Reniec recomienda verificar el tipo de trámite que corresponde para evitar observaciones o retrasos en la atención.

DNI azul o electrónico: conoce las diferencias y cuál podrás usar en la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Dónde y cómo pagar la tasa de Reniec en Págalo.pe o Banco de la Nación?

Una vez identificado el trámite, el siguiente paso consiste en cancelar la tasa correspondiente. Reniec mantiene habilitados diversos canales de pago para facilitar el proceso a los ciudadanos.

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Los pagos pueden realizarse mediante:

Plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación

Agencias del Banco de la Nación.

Agentes autorizados del Banco de la Nación .

Sistema Yape mediante la ticketera de Reniec.

Agentes BCP habilitados para este servicio.

La entidad recomienda conservar el comprobante de pago o una captura de pantalla de la operación, ya que este documento será requerido durante el trámite presencial o virtual.

Pagalo.pe, el aplicativo del Banco de la Nación, sufrió caída de su sistema e impide trámite online en Reniec, Migraciones, Poder Judicial, entre otras instituciones.

Guía paso a paso para solicitar el duplicado de tu DNI desde el celular

Reniec habilitó este año la posibilidad de tramitar el duplicado del DNI azul y recibir un DNI electrónico mediante canales virtuales, reduciendo así la necesidad de acudir a una oficina.

Para solicitar el duplicado desde el celular se debe seguir el siguiente procedimiento:

Realizar el pago de la tasa correspondiente. Descargar la aplicación DNI BioFacial (Android) o ingresar a los servicios virtuales de Reniec. Validar la identidad mediante reconocimiento facial. Completar la solicitud de duplicado. Elegir el lugar de entrega disponible. Consultar el estado del trámite en la plataforma de Reniec.

La entrega del documento solicitado por internet es personal y la identidad del ciudadano será verificada al momento del recojo mediante mecanismos biométricos.

App DNI Biofacil de Reniec. (Composición)

Horarios de atención especiales de Reniec

Debido a la cercanía de la segunda vuelta presidencial, Reniec suele reforzar la atención en diversas agencias del país para facilitar la entrega de documentos de identidad y atender trámites urgentes relacionados con el proceso electoral.

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La entidad recomienda a los ciudadanos verificar en sus canales oficiales la relación de oficinas habilitadas, horarios extendidos y jornadas extraordinarias que puedan implementarse durante los días previos al 7 de junio.

Asimismo, quienes ya realizaron un trámite de duplicado o renovación deben revisar el estado de su documento y recogerlo con anticipación para evitar contratiempos el día de la votación.

Un funcionario de Reniec entrega el DNI electrónico a un ciudadano en la sede de Lima, simplificando los procedimientos de identificación personal en la capital (Reniec)

Preguntas frecuentes: duplicado de DNI express

Una de las consultas más frecuentes es si se puede votar con un DNI en trámite. En esos casos, el ciudadano debe verificar las disposiciones vigentes emitidas por los organismos electorales para el proceso correspondiente.

Otra duda recurrente es si el duplicado puede ser recogido por un tercero. Reniec señala que la entrega es estrictamente personal, ya que la identidad del titular debe ser validada mediante controles biométricos.

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Este 31 de enero Reniec lanza megacampaña de trámites de DNI gratuitos en el Rímac. (Foto composición: Infobae Perú/Reniec)

También es importante recordar que el duplicado únicamente reproduce la información ya registrada en la base de datos de Reniec. Si el ciudadano necesita modificar domicilio, estado civil u otros datos personales, deberá realizar el trámite específico de actualización o rectificación correspondiente.