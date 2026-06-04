Sporting Cristal se acerca a Carlos Garcés a través de consultas: ¿es factible su contratación para Liga 1 2026?

La Dirección Deportiva de Sporting Cristal se encuentra trabajando en la reparación de un plantel alicaído. El objetivo prioritario es que conjunto ‘celeste’ compita nuevamente al máximo nivel de cara al Torneo Clausura 2026. En los despachos se ha avanzado en algunas operaciones, siendo la protagonizada por Hernán Barcos la más decisiva.
No conforme con abrochar la incorporación del ‘Pirata’, las autoridades de la institución del Rímac apuntalan a otro refuerzo en ataque, aunque no hay una certeza si la operación se realizará en el actual mercado de pases. El nombre que concita atención en La Florida es Carlos Garcés.
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A favor del ecuatoriano juega su vigencia y jerarquía en un Cienciano que ha sido animador en el Torneo Apertura 2026. Además, acabó como vice máximo goleador de la primera parte del año con 10 dianas firmadas. De ahí que Cristal se haya interesado en su ficha y esté realizando sondeos.
“Directamente no ha hablado conmigo nadie, pero sí sé que lo están haciendo con personas cercanas a mí. Son opciones que se manejan, pero dependerá mucho de Cienciano y estoy tranquilo; veré qué pasa”, declaró Garcés a Estudio Fútbol.
Eso sí, para que se materialice una trasferencia, desde el Rímac tendrán que abonar un monto económico por el ariete ecuatoriano. “Si llega una oferta se tiene que hablar con Cienciano, porque hay cláusula de salida y después veremos”, apuntó.
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Frente a ese escenario, el ‘papá’ se ha dispuesto a intentar blindar a su referente institucional, quien se encuentra muy feliz por su presente en el sur del Perú, pero sobre todo por el reconocimiento que proviene desde las oficinas: “Antes de viajar [por vacaciones] hablé con un directivo y me mostró interés para que siguiera. Es bueno que valoren lo que vengo haciendo estos años”.
Probabilidades
Sporting Cristal atraviesa una situación deportiva que obliga a la institución a buscar incorporaciones para revertir su actualidad. La dirigencia analiza el mercado con el objetivo de sumar elementos que aporten soluciones inmediatas al plantel.
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En ese contexto, la estrategia de la directiva ‘bajopontina’ apunta a renovar la escuadra con rostros diferentes, poniendo especial énfasis en el sector ofensivo. La necesidad de fortalecer la delantera es una de las prioridades identificadas para afrontar los próximos compromisos.
La inminente llegada de Hernán Barcos modifica el panorama de fichajes, ya que la contratación de otro goleador, particularmente Carlos Garcés, se torna poco probable. El ecuatoriano, por el momento, sigue ligado contractualmente a Cienciano, lo que representa un obstáculo adicional en cualquier negociación.
Además, Garcés todavía ocupa plaza de extranjero en el registro del ‘papá’. La obtención de la documentación peruana que le permita liberar esa condición requiere de varios meses, dificultando aún más la posibilidad de sumar otro atacante extranjero en este periodo en Cristal.
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La posibilidad de incorporar a Carlos Garcés podría reactivarse al inicio del siguiente periodo de transferencias, siempre y cuando el club haya logrado superar los problemas experimentados en el arranque de 2026. En ese escenario, la dirigencia podría contar con mayor confianza y convicción para gestionar el arribo del goleador imperial.
Actualmente, la línea ofensiva de Sporting Cristal presenta un superávit de opciones, con la presencia de Felipe Vizeu, Irven Ávila, Diego Otoya y Mateo Rodríguez. Esta variedad en ataque permite al cuerpo técnico disponer de alternativas mientras se define el futuro de las posibles incorporaciones.
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