Pamela Franco marca distancia de Christian Domínguez y Karla Tarazona: rechaza darles su bendición y minimiza su boda

La cantante evitó polemizar, pero dejó varias frases que no pasaron desapercibidas tras el anuncio de la boda civil. Willax/ Amor y Fuego.

Mientras Christian Domínguez y Karla Tarazona ultiman detalles para convertirse oficialmente en esposos por la vía civil, una de las voces que inevitablemente sigue generando interés alrededor de esta historia es la de Pamela Franco.

La cantante, quien mantuvo una larga y mediática relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional y con quien incluso tiene una hija, fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” para conocer su opinión sobre este nuevo capítulo en la vida de su expareja.

Sin embargo, lejos de mostrar curiosidad o interés por el matrimonio que está próximo a celebrarse, la artista dejó claro que se encuentra en una etapa completamente distinta y que los asuntos sentimentales de Christian Domínguez ya no forman parte de sus preocupaciones. Actualmente enfocada en su relación con Christian Cueva, Pamela Franco respondió con firmeza cuando le preguntaron por la futura boda entre el cantante y la conductora de televisión.

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¿Sin bendición? Pamela Franco reacciona a la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona y cuestiona ritual ancestral. Captura: Amor y Fuego.

La intérprete fue enfática al señalar que no tiene intención de emitir comentarios sobre una situación que considera ajena a su realidad actual. Según explicó, involucrarse en ese tema sería incoherente considerando que mantiene una relación estable y que su atención está puesta en aspectos completamente diferentes de su vida personal y profesional.

“No quiero opinar porque es algo que no me interesa. Además, sería algo loco de mi parte porque yo estoy en una relación y hablar de él en ese aspecto personal como hombre, no viene al caso (...) él puede hacer con su vida lo que quiera”, manifestó ante las cámaras.

Con estas declaraciones, Pamela Franco dejó en evidencia que busca mantener distancia de cualquier polémica relacionada con su expareja. Aunque durante años sus nombres estuvieron ligados por una relación sentimental que fue seguida de cerca por el público, la cantante considera que ese capítulo ya quedó atrás y que cada uno ha tomado caminos distintos.

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¿Sin bendición? Pamela Franco reacciona a la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona y cuestiona ritual ancestral. Captura: Amor y Fuego.

Las preguntas, sin embargo, no terminaron allí. Los reporteros quisieron saber si estaría dispuesta a participar de alguna manera en la celebración matrimonial, incluso a través de una presentación musical. La respuesta fue inmediata y descartó cualquier posibilidad de formar parte de la ceremonia o de la fiesta.

La cantante respondió con humor e ironía, dejando una de las frases más comentadas de la entrevista. “No doy canje y no doy mi bendición, seré monja”, expresó entre risas, dejando claro que no piensa involucrarse en el acontecimiento ni como artista ni desde un plano emocional.

La frase no tardó en generar reacciones, ya que muchos interpretaron sus palabras como un dardo indirecto hacia la pareja. Sin embargo, Pamela mantuvo el mismo discurso de desinterés y remarcó que no siente la necesidad de pronunciarse sobre decisiones que pertenecen exclusivamente a Christian Domínguez y Karla Tarazona.

Pamela Franco observa pensativa una fotografía de Christian Domínguez y Karla Tarazona, mientras un periódico sobre la mesa anuncia la boda de la expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pamela Franco feliz con Christian Cueva

Otra de las interrogantes estuvo relacionada con el futuro de la relación y las expectativas que existen alrededor del matrimonio. En los últimos meses, la pareja ha mostrado públicamente su reconciliación y ha compartido diversos momentos juntos, lo que ha despertado comentarios y opiniones entre seguidores y figuras del espectáculo.

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Frente a la consulta sobre si cree que el matrimonio tendrá una larga duración, Pamela Franco evitó caer en especulaciones y sostuvo que no le corresponde evaluar el destino de otras personas. Más bien, aseguró que bastante tiene con enfocarse en los retos de su propia vida.

“Que si dura o no, no es de mi incumbencia; yo me fijaré en mi vida, que también tiene sus cosas. Que le vaya a la gente como le tenga que ir”, remarcó.

Pamela Franco rompe su silencio sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, respondiendo con un inesperado 'dardo' que aviva la polémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)