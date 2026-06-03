Captan a mujer adulta mayor vandalizando parque que se iba a inaugurar en SJM: dañó bancas y mesas recreativas

Cámaras registraron pintas en mobiliario días antes de la inauguración. Composición

La aparición de actos de vandalismo contra espacios públicos recién recuperados generó preocupación entre los vecinos de un sector de San Juan de Miraflores. Un parque que nació a partir de la colaboración entre residentes y autoridades locales sufrió daños pocos días antes de su inauguración oficial, según denunciaron dirigentes de la zona.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad motivaron la reacción de los habitantes del asentamiento humano Leoncio Prado, quienes señalaron que el lugar representó meses de trabajo y aportes económicos de la propia comunidad. El caso cobró relevancia debido a que la persona registrada por los equipos de vigilancia sería una mujer adulta mayor.

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De acuerdo con los vecinos, el espacio público pasó de ser un terreno abandonado a convertirse en un área destinada al esparcimiento de niños, adultos mayores y familias del sector. Sin embargo, la intervención registrada obligó a realizar labores adicionales de limpieza y reparación para retirar las marcas realizadas con pintura en aerosol.

Cámaras registraron daños en mobiliario del parque

Según los testimonios recogidos en el lugar, las cámaras de seguridad mostraron a una mujer que ingresó al parque con un espray y realizó pintas en distintos elementos de la infraestructura.

Magali, integrante de la directiva vecinal, explicó que la persona intervino bancas, mesas de ajedrez, sillas y hasta el área donde se colocaría una placa conmemorativa de la inauguración. La dirigente expresó su malestar por los daños ocasionados en una obra que, según indicó, requirió un largo proceso de organización comunitaria.

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Las imágenes también evidenciarían que la mujer actuó sola. De acuerdo con los vecinos, llevaba prendas que cubrían parcialmente su rostro y caminaba acompañada por varios perros.

Trabajo comunitario permitió recuperar un terreno abandonado

Vecinos señalan que sería una mujer adulta mayor que actuó sola. Captura de video

Los residentes destacaron que el Parque Las Américas surgió a partir de una gestión conjunta entre la comunidad y la municipalidad. Antes de las mejoras, el lugar era un descampado sin áreas verdes ni equipamiento urbano.

Una representante vecinal señaló que el sector Leoncio Prado cuenta con más de cinco décadas de existencia y sostuvo que durante años el terreno permaneció sin intervenciones significativas. Según relató, el espacio presentaba acumulación de residuos, vehículos abandonados y actividades informales.

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Tras descubrir los daños, integrantes de la directiva adquirieron productos de limpieza para intentar recuperar la apariencia original del parque. Los trabajos se efectuaron antes de la inauguración con el objetivo de reducir el impacto visual de las pintas.

Magali explicó que fue necesario comprar removedores y otros insumos para retirar la pintura. Según su versión, la tarea ocupó prácticamente una jornada completa.

Otro vecino relató que participaron en las labores utilizando gasolina y diferentes productos para eliminar las marcas. Aunque lograron retirar gran parte de la pintura, algunas superficies quedaron afectadas debido al proceso de limpieza.

Los residentes indicaron que la rápida intervención permitió evitar daños mayores en las bancas y mesas instaladas en el lugar.

Identidad de la responsable aún no ha sido determinada

A pesar de las imágenes registradas por las cámaras, los vecinos afirmaron que no lograron reconocer a la mujer captada durante el incidente.

Los dirigentes sostuvieron que solicitaron acceso a otros sistemas de vigilancia ubicados en las inmediaciones para obtener más información sobre el recorrido realizado por la persona antes y después de los hechos. Sin embargo, señalaron que no recibieron registros adicionales.

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Durante las declaraciones ofrecidas a la prensa, algunos residentes plantearon hipótesis sobre posibles motivaciones detrás del acto, aunque reconocieron que no cuentan con pruebas para identificar responsables intelectuales ni establecer vínculos con terceros.

Parque aún requiere equipamiento y mejoras complementarias

Más allá del incidente, los vecinos señalaron que el proyecto continúa en desarrollo. Actualmente, el parque dispone de algunas bancas y áreas recreativas, pero todavía requiere equipamiento adicional.

Entre las necesidades mencionadas figuran tachos para residuos, contenedores para reciclaje, más bancas y sistemas de iluminación. La dirigencia informó que ya se instaló un panel solar y que existe interés en incorporar nuevas unidades para ampliar la cobertura lumínica.

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Los representantes vecinales también señalaron que continúan recibiendo aportes de residentes y convocaron a instituciones o personas interesadas en colaborar con la implementación del espacio.

Según la directiva, el parque recibe visitas frecuentes de escolares y familias de la zona, especialmente por su cercanía con el colegio Leoncio Prado. Los vecinos sostienen que la conservación del lugar depende tanto del apoyo comunitario como de la protección de la infraestructura instalada mediante esfuerzo conjunto.