Andy Polo: Usuarios expresan su indignación y piden investigar a deportista tras ser acusado de agredir a su esposa e hijos

Andy Polo es acusado de agredir a su esposa e hijos. (Foto: composición)

Después que el seleccionado Andy Polo fuera denunciado por su esposa Génesis Alarcón de agresión física y psicológica, los usuarios de las redes sociales no tardaron de reaccionar y expresar su repudio ante las acciones del deportista , pues también fue acusado de no pasar manutención a sus hijos y dejarlos muchas veces sin comer.

Génesis Alarcón, esposa del futbolista, se presentó este martes 8 de febrero en el set de Magaly TV La Firme para contar que es totalmente dependiente de Andy Polo, pues tuvo que dejar de trabajar para estar al cuidado de pequeños hijos. Incluso, señaló que no tiene dónde dormir porque el futbolista ha dejado de pagar el departamento donde vivían y solo cumple entregando víveres una vez al mes.

“Fueron un par de veces que me depositó en una cuenta y hasta ahí no más. Él era el que gastaba y pagaba. Cuando no podía, mandaba a su amigo y yo debía ir con él a hacer mis compras”, contó la joven.

Cabe indicar que Andy Polo gana mensualmente más de 125 mil soles y como jugador está valorizado en 8 millones de soles . Sin embargo, sus hijos duermen en un sillón en la casa de un familiar de Génesis Alarcón.

La mujer lo acusa también de agredir a sus hijos y de decirle “descaradamente” que ya tenía otra pareja cuando aún vivía con ella. Alarcón presentó pruebas de las agresiones en el programa de Magaly Medina, indicando que la vía crucis inició cuando estaba embarazada, sin embargo, siempre pensó que iba a cambiar.

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, revela audios de los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolsita. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Todas estas acusaciones calaron en corazón de los usuarios de las redes sociales y no dudaron en pedir que investiguen al seleccionado y que la justicia le haga cumplir con sus obligaciones como padre.

“Indignación total por lo Andy Polo y debe cumplirse la ley. Así como no debe ser convocado más” , escribió un usuario.

“Despídete de la selección Andy Polo. Abandonó a sus hijos, agrede a su esposa, prefiere gastar en trago antes que en su familia , no solo se arruinó los meniscos, también su cerebro”, señaló otro indignado seguidor.

“Lo de Andy Polo es indefendible. Más allá de que evidentemente no puede volver a la Selección, se tiene que investigar judicialmente y resolver rápido, porque estos actos NO pueden quedar impunes”, se puede leer en otro tuit.

“Este reportaje está en vivo. Al igual que en el caso de Mason Greenwood, la agredida grabó un audio cuando el seleccionado Andy Polo la golpea frente a sus hijos. Ya va siendo hora de que el entorno del fútbol peruano deje de pasar por agua tibia a tantos agresores, ¿no?”, preguntó otro usuario.

El nombre Andy Polo no tardó en ser tendencia tan pronto salió a la luz la denuncia, son muchos los comentarios de enardecidos cibernautas que piden justicia para Génesis Alarcón y sus hijos. Aquí algunos post:

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

Usuarios estallan contra Andy Polo. (Foto: Twitter)

SEGUIR LEYENDO: