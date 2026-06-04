Vuelve el histórico sancochado para reivindicar su tradición en la gastronomía peruana

El Sheraton Lima Historic Center anunció el regreso de su reconocido sancochado: se servirá los jueves y domingos durante la temporada de invierno. La propuesta del hotel está dirigida a residentes de Lima y a visitantes interesados en la cocina tradicional peruana.
El sancochado ocupa un lugar central en la identidad culinaria del Perú. Este guiso de origen ancestral se caracteriza por la cocción lenta de diversos cortes de carne y vegetales frescos, acompañados de caldo y consomé. Según explicó Rodrigo Naranjo, chef ejecutivo del hotel, la propuesta combina la tradición del timpu peruano con el cocido madrileño, con productos locales y técnicas europeas. “El sancochado del Sheraton Lima trasciende la idea de un simple plato típico; es un verdadero homenaje a nuestras raíces gastronómicas”, indicó Naranjo.
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La experiencia gastronómica incluye una selección de salsas, panes artesanales elaborados en casa, una estación de entradas frías y una mesa de postres. El hotel señaló que el objetivo es ofrecer una experiencia completa, en la que cada elemento del menú resalta la diversidad de los ingredientes peruanos.
Historia y evolución del sancochado
El sancochado tiene raíces en la historia del Perú y la región andina. Los cronistas del siglo XVI ya registraban la existencia de caldos hechos con carne, tubérculos y vegetales en los antiguos banquetes indígenas. Con la llegada de los españoles, el plato incorporó ingredientes europeos como el garbanzo, la col y nuevas técnicas de cocción, lo que dio origen a una receta mestiza que evolucionó con el tiempo. El sancochado comparte parentesco con otras preparaciones de olla en América Latina, como el ajiaco colombiano y el puchero argentino, pero su rasgo distintivo radica en la presencia de yuca, camote y zapallo, productos originarios del territorio peruano.
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De acuerdo con investigaciones del Instituto de los Andes, la costumbre de consumir sancochado aumentó en Lima durante el siglo XIX, cuando las fondas y casas de comida popularizaban este plato entre trabajadores y familias. El caldo, denso y reparador, resultaba ideal para los días más fríos del año. Actualmente, el sancochado se asocia con la reunión familiar y el disfrute colectivo de una comida abundante, en la que cada comensal puede elegir los ingredientes y salsas de su preferencia.
En la actualidad, restaurantes y hoteles de la capital han impulsado el sancochado y revalorizado su preparación y presentación. En el caso de Naranjo, busca que su versión preserve la esencia original del plato, con respeto por los tiempos de cocción y una selección de carnes como pecho y osobuco, además de vegetales frescos y hierbas aromáticas. La propuesta se complementa con panes caseros y una mesa de postres inspirados en recetas tradicionales.
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El regreso al menú de invierno
El retorno del sancochado al menú del Sheraton Lima responde a la demanda de quienes buscan opciones para la temporada de bajas temperaturas. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, el hotel invita a redescubrir este plato que forma parte del acervo cultural y gastronómico nacional. “Fusionamos la tradición con la sofisticación, para quienes desean vivir una experiencia auténtica e inolvidable en Lima”, afirmó Rodrigo Naranjo, en declaraciones recogidas por el hotel.
La nueva temporada del sancochado estará disponible hasta el final del invierno, bajo protocolos de calidad y servicio. La propuesta gastronómica se ofrece en un ambiente que resalta la arquitectura histórica del hotel y permite a los comensales disfrutar de un almuerzo extendido los jueves y domingos.
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El almuerzo estará disponible de 12:30 p. m. a 15:30, con un precio de S/ 109 para adultos y S/ 59 para niños de seis a 12 años. Las reservas pueden solicitarse mediante el número 985 020 840 o a través de la plataforma digital Mesa 24/7.
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