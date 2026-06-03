Claudia Palza refuerza a Universitario tras su convulsa salida de Rebaza Acosta y una experiencia internacional en Venezuela

Claudia Palma es nueva central de Universitario y competirá el puesto con la brasileña Sarah Evaristo. Crédito: X Cr3maSinFiltro.

Claudia Palza volverá a competir en la Liga Peruana de Vóley y lo hará defendiendo una de las camisetas con mayor presión del campeonato. Universitario de Deportes confirmó la incorporación de la central nacional de 24 años, quien se convierte en el tercer fichaje oficial de las ‘pumas’ para la próxima temporada tras las llegadas de Sarah Evaristo e Ingrid Herrada. Con ello, el cuadro de Odriozola continúa reforzando su plantel con la intención de dar un salto de calidad y dejar atrás el tercer lugar conseguido en la última campaña.

La propia voleibolista fue presentada por la institución a través de un video difundido en redes sociales. “¿Me esperaban? Ya estoy aquí, ‘pumas’. ¡Y dale ‘U’!”, expresó Palza mientras recorría las instalaciones del Estadio Monumental. Posteriormente, el club compartió imágenes de la jugadora en las graderías del recinto de Ate, oficializando así una incorporación que había generado expectativa en las últimas semanas.

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La llegada de Palza se produce luego de una experiencia internacional en la Liga de Venezuela. Tras dejar el Perú, la central defendió los colores de Sports Caracas Vóley, equipo con el que alcanzó el subcampeonato nacional y logró sumar minutos importantes en una competencia distinta. Esa etapa le permitió mantenerse en actividad y recuperar protagonismo después de un periodo particularmente complejo en su carrera.

Claudia Palza se une a las filas de Universitario de Deportes luego de su salida de Rebaza Acosta por indisciplina y un paso por Venezuela. Crédito: X Universitario.

Y es que su salida del voleibol peruano estuvo marcada por la polémica. Cuando formaba parte de Rebaza Acosta, la institución decidió poner fin a su vínculo contractual por casos de indisciplina, una situación que provocó su abrupta despedida de la Liga Peruana. Desde entonces, Palza ha buscado reconstruir su camino deportivo y recuperar la confianza que la llevó a convertirse en una de las centrales con mayor proyección de su generación.

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Ahora tendrá una nueva oportunidad en Universitario, un club que afronta una etapa de renovación bajo la conducción técnica de Francisco Hervás. La dirigencia ’crema’ ha apostado por reforzar posiciones clave con el objetivo de competir de igual a igual con los principales candidatos al título y revertir la imagen que dejó el equipo en la recta decisiva de la temporada pasada.

En el plano deportivo, Palza —1.83 de estatura— deberá ganarse un lugar dentro de una plantilla que presenta una competencia interna importante. Su principal rival por la posición será la brasileña Sarah Evaristo, otra de las incorporaciones realizadas por Universitario para el próximo curso. La disputa por el puesto de central promete elevar el nivel de exigencia en los entrenamientos y ofrecer mayores alternativas al comando técnico.

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Claudia Palza se une a las filas de Universitario. Crédito: X Universitario.

Para Palza, el reto va más allá de consolidarse en el sexteto titular. También representa la posibilidad de reivindicarse ante el voleibol peruano y demostrar que está preparada para asumir un papel determinante en un equipo que aspira a pelear por el campeonato. Universitario, por su parte, espera que su experiencia reciente y sus condiciones en la red contribuyan a acercar al club a los objetivos que quedaron pendientes durante la última temporada.

Movimientos en Universitario

Universitario continúa delineando el plantel que estará bajo la conducción de Francisco Hervás para la próxima temporada. Con la renovación del técnico español ya asegurada, la directiva ha comenzado a reforzar el equipo con la intención de competir por el título nacional y reducir la brecha con los principales protagonistas de la Liga Peruana de Vóley.

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Hasta el momento, las ’cremas’ han oficializado las incorporaciones de la citada Claudia Palza, Sarah Evaristo e Ingrid Herrada, jugadoras llamadas a fortalecer la estructura del equipo.

Además, Universitario se encuentra ultimando detalles para concretar la contratación de Maricarmen Guerrero, quien recientemente puso fin a su etapa en Alianza Lima. Su llegada representaría uno de los movimientos más importantes del mercado nacional y reforzaría significativamente la plantilla estudiantil.

La central le dijo adiós a las 'blanquiazules' luego de cuatro temporadas. (colectivo world)

En el apartado de renovaciones, el club aseguró la continuidad de la opuesta Maluh Oliveira; la estadounidense Cat Flood; la atacante Daniela Muñoz; y la armadora Lucía Magallanes, quien seguirá siendo una de las principales alternativas en la conducción del juego. La situación de la extranjera Seleisa Elisaia, en tanto, continúa bajo evaluación.

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Las salidas también obligarán a una reestructuración importante. A los retiros o desvinculaciones ya conocidas de Zaira Manzo, Mara Leao, Coraima Gómez, Elis Bento María Paula Rodríguez y Angélica Malinverno, se suma la partida de Alexandra Machado, quien fue anunciada como refuerzo de la Universidad San Martín. Con varios movimientos todavía por cerrarse, Universitario sigue activo en el mercado con el objetivo de presentar un plantel más competitivo para la próxima campaña.