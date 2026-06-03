Magaly Medina enfurece y desmiente supuesto ampay de Christian Domínguez: tilda de “irresponsables” a quienes lo difundieron

Magaly Medina se pronunció en su programa para desmentir categóricamente los rumores sobre un supuesto 'ampay' a Christian Domínguez el mismo día de su matrimonio. La conductora calificó de irresponsable a la prensa que difundió la noticia sin verificar. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina salió al frente durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’ para desmentir categóricamente los rumores que circularon el mismo día de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, según los cuales su programa habría preparado un ampay del cantante para emitirlo durante la celebración.

La periodista calificó de “irresponsables” a quienes difundieron la versión y fue directa al señalar al conductor de streaming John Cano como el origen del rumor.

“Qué irresponsables. Yo no sé cómo pueden dejar entrever que nosotros vamos a tener un ampay. Cuando yo tengo uno, yo lo digo. Pueden llamarnos acá y preguntarnos”, afirmó Medina, visiblemente molesta, mientras mostraba en pantalla titulares de medios que habían reproducido la versión sin verificarla sobre un supuesto ampay a Domínguez.

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La cadena de rumores se inició durante la tarde del 2 de junio, cuando John Cano, conductor del programa de streaming ‘Eso Háblalo’ de Showpe, lanzó una advertencia pública dirigida a los recién casados.

“Hoy día enciendo la pradera. Pásenle la voz a Christian, pásenle la voz a Karla Tarazona, porque hoy Magaly Medina le va a dar el pastel que Karla estaba esperando. Miren que yo sí sé muchas cosas”, declaró Cano.

Magaly Medina y su panel de invitadas, incluyendo a Mónica Cabrejos, Melanie Martínez y Mary Moncada, discuten con mucho humor sobre las relaciones tóxicas y la infidelidad, usando a Christian Domínguez como el principal ejemplo de un hombre incorregible el día de su boda con Karla Tarazona. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El periodista llegó a sugerirle a Tarazona que “regresara a la notaría y dijera que había puesto mal su firma”, en alusión a una supuesta revelación que nunca llegó a concretarse.

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La respuesta de Medina y el cuestionamiento a la credibilidad periodística

Magaly Medina no solo negó tener material comprometedor sobre Domínguez, sino que aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la responsabilidad de los comunicadores al difundir información sin confirmar.

“A mí me parece irresponsable que los periodistas nos dejemos llevar por un rumor cuando pueden llamarnos acá y preguntarnos. Los periodistas de espectáculo, por eso es que algunos pierden credibilidad y después se preguntan: ¿por qué la gente no me sigue? ¿Por qué el público no cree en mi palabra? Por estas cosas”, señaló la conductora.

La periodista también cuestionó directamente que Cano hablara como si fuera representante de su programa. “¿Por qué este periodista John Cano...? ¿Quién lo facultó a ser el vocero de mi programa? ¿Por qué se toman atribuciones que yo no les he dado? La única vocera del programa soy yo”, afirmó.

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Medina aclaró que, cuando su programa tiene un ampay o una investigación lista, ella misma se encarga de anunciarlo. “Cuando tengo un ampay, lo digo o lo pongo en letras. Si quieren hacerme daño a mí, esto no me hace daño, porque yo lo niego”, añadió.

Magaly Medina desmintió en 'Magaly TV La Firme' el supuesto ampay de Christian Domínguez durante su boda con Karla Tarazona.

La conductora también marcó una distinción respecto a las imágenes de Miguel Trauco que sí difundió su programa días antes. “Incluso hay cositas como las de Trauco, que yo no lo llamo ampay, porque no son ampay. El ampay es una cosa mucho más evidente”, señaló.

Burlas sobre el matrimonio y comentarios sobre Domínguez

Tras despejar el tema del supuesto ampay, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de ironizar sobre el historial del cantante y la duración de sus relaciones. Con humor, señaló que quienes esperaban que ella arruinara la boda tendrían que esperar. “Mira cómo son de malosos, quieren que hoy le malogremos la boda a Karla. Chicos, no se preocupen, por experiencia sabemos que es por lo menos a los tres años, todavía tiene un año de tranquilidad”, dijo entre risas.

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La panelista Mónica Cabrejos fue más directa al referirse a Domínguez y Karla Tarazona. “A Domínguez no hay Dios, no hay demonio ni humano que lo amarre, entiéndelo. Tampoco hay terapia que lo ayude ya, ni electroshock arriba ni abajo”, expresó, desatando carcajadas en el set.

Cabrejos también reveló una conversación privada que habría tenido con Domínguez fuera de cámaras, en la que le preguntó sobre su comportamiento. “Le dije: ‘¿Pero por qué haces esto? ¿Tú no te das cuenta que todo lo que ganas en tu carrera, en tu imagen, lo tiras por la basura?’ Y me dijo: ‘No, sí, sí, yo ya me di cuenta, pero no lo puedo comentar’”, relató la psicóloga, quien concluyó que el cantante necesita ayuda profesional para entender sus propias conductas.

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