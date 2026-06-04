Flor Ortola fue captada pasando la noche con Nicola Porcella, pese a que él tendría saliente en México

Flor Ortola fue captada saliendo por la mañana de la casa de Nicola Porcella. Cuando le preguntaron si había algo más que amistad, la conductora respondió que está soltera y que entre ellos “no hay nada que decir”. Amor y Fuego.

Flor Ortola volvió al centro de la farándula luego de que un informe de Amor y Fuego la captara saliendo de la casa de Nicola Porcella en horas de la mañana, tras una noche de diversión con el conductor peruano. Las imágenes reactivaron especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos, sobre todo porque a Porcella se le ha vinculado en México con una saliente.

De acuerdo con el material difundido por el programa, un taxi ingresó al domicilio de Porcella y, minutos después, cerca de las 09:00, Ortola abandonó el lugar. La conductora apareció ante cámaras y, al ser consultada por la naturaleza de su vínculo con el exchico reality, negó que exista una relación sentimental.

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Las imágenes: taxi, salida por la mañana y comentarios en redes

El informe televisivo mostró a Flor Ortola saliendo del domicilio del también conductor en un horario que llamó la atención por tratarse de una salida matutina. El programa remarcó detalles de su apariencia, como que se le veía “aparentemente despeinada”, un elemento que, en este tipo de reportes, suele utilizarse para reforzar la idea de una noche extensa.

La difusión del video generó comentarios inmediatos en redes sociales, donde se instaló el debate alrededor de si se trataba de una simple reunión entre amigos o de un episodio que podría confirmar algo más. Sin embargo, Ortola intentó cortar la especulación al responder directamente al reportero.

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Flor Ortola fue captada saliendo de la casa de Nicola Porcella por la mañana, según imágenes difundidas por Amor y Fuego.

La respuesta de Flor Ortola: “Estoy soltera… no pasa nada”

Abordada por las cámaras, Flor Ortola descartó un vínculo sentimental con Nicola Porcella y aseguró que su salida fue parte de una noche social sin mayores implicancias. En su declaración, la conductora insistió en su soltería y en la idea de que no hay una historia romántica detrás de lo que se vio.

“No, qué... estoy soltera, después de tiempo salí, me encontré un montón de gente... no pasa nada, ahora me estoy volviendo a dormir...”, dijo. En el mismo intercambio, agregó una referencia a un juego de cartas: “El truco es un juego argentino, está buenísimo y sabes quién gana: el que miente mejor”, comentó, en una frase que fue tomada con doble lectura por el contexto del ampay.

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Más adelante, Ortola reforzó su postura y subrayó que la relación con Porcella es de amistad. “No, somos amigos, está acá, vino… nos llevamos súper bien, no hay nada que decir”, sostuvo, en un intento por cerrar el tema.

Flor Ortola fue captada pasando noche con Nicola Porcella, pese a que él tendría saliente en México

Por qué el episodio genera ruido: la versión de Nicola Porcella sobre su vida sentimental en México

El reporte cobró mayor tracción por un dato que circula desde México: la posibilidad de que Nicola Porcella esté saliendo con una influencer local. En una entrevista para América Hoy, el modelo y conductor peruano radicado en México se refirió a su vínculo con Brianda Deyanara y explicó que la estaba conociendo, aunque negó que fuese su novia.

“Es mi amiga, la estoy conociendo. Salimos con un grupo de amigos, pero es una chica muy linda”, señaló. También dijo que lo vinculaban con una chica con la que se estuvo viendo, pero aclaró: “No es que (sea mi novia)”.

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En la misma conversación, Porcella expresó que está en una etapa en la que busca tranquilidad: “Estoy en una etapa en la que ya no quiero toxicidad… lo único que busco es paz”, comentó, al hablar de su vida afectiva y su presente en el extranjero.

Ese contexto es el que alimenta la pregunta: si está “conociendo” a alguien en México, qué lugar tiene —si es que tiene alguno— una escena como la de Ortola saliendo de su casa en Lima. Por ahora, lo único explícito es la negación pública de Ortola sobre un romance.

Nicola Porcella, ahora radicado en México, habló sobre su vínculo con la influencer Brianda Deyanara y cómo vive esta nueva etapa sentimental. Conoce los detalles de su relación y su visión sobre los celos y la exposición mediática. América Hoy

“Él está soltero”: la frase de Ortola y su postura sobre los rumores

Además de negar que exista algo entre ellos, Flor Ortola opinó sobre la vida sentimental de Nicola Porcella con un comentario que llamó la atención por la naturalidad con la que abordó el tema.

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“Él está soltero y si sale con alguna chica, con dos, con tres o cuatro, está muy bien”, dijo, entre risas. En esa misma línea, agregó una frase en tono de broma: “Sabes lo que pasa: estoy sola, soltera, entonces recibo el maicito y lo arrojo”.

Con esa declaración, la conductora intentó colocar el episodio en la categoría de rumor alimentado por una imagen, no por un hecho confirmado. Su estrategia fue clara: insistir en la amistad, reforzar su soltería y quitarle dramatismo a la escena.

Un antecedente que vuelve: el vínculo que ya había sido comentado en 2025

El episodio no es completamente nuevo para el público. Según el texto proporcionado, Ortola y Porcella ya habían sido vinculados en 2025, también tras ser vistos en circunstancias similares. En aquella oportunidad, ella fue captada saliendo de la vivienda del conductor, una coincidencia que ahora fue recordada tras la difusión de las nuevas imágenes.

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Ese antecedente pesa en la narrativa televisiva porque permite instalar la idea de “reincidencia” y, con ello, sostener la especulación. Aun así, la versión pública más reciente —la única declaración directa en el material— fue la de Ortola, quien negó un vínculo amoroso y se limitó a describir una salida social.

Por ahora, el foco queda en dos líneas paralelas: lo que muestran las imágenes del programa y lo que sostiene Flor Ortola frente a cámaras. Mientras tanto, Nicola Porcella sigue bajo atención pública por su vida en México y por sus propias declaraciones sobre estar conociendo a una influencer, sin confirmar una relación formal.

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El modelo peruano y la panelista argentina fueron captados compartiendo una velada llena de complicidad, desatando rumores y comentarios sobre la naturaleza de su vínculo tras salir juntos de una discoteca limeña (Redes Sociales)