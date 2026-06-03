Universitario vs FC Pirata: día, hora y estadio del partido por el Grupo D de la Copa de la Liga 2026

El equipo dirigido por Héctor Cúper inicia su recorrido fuera de Lima ante un rival de la Liga 2, en un certamen que reduce márgenes de error y otorga valor estratégico al estreno (Piratas FC)

Universitario de Deportes viajará a Trujillo para enfrentar a Pirata FC en el arranque del Grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026, torneo programado para disputarse durante el receso por la Copa del Mundo de la FIFA.

El partido se jugará el viernes 12 de junio en el Estadio Mansiche, con inicio a las 20:00 horas (01:00 GMT), a través del canal de la Federación Peruana de Fútbol (YouTube) El equipo de la Liga 2 será local en esta jornada y difundió el anuncio a través de sus redes sociales.

Los cremas, dirigidos por Héctor Cúper, llegan como representante de la Liga 1, mientras que el cuadro norteño, conducido por Jahir Butrón, buscará sumar desde su primera presentación.

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El anuncio de Pirata FC y los datos del partido en Trujillo

La Copa de la Liga Caliente ya tiene fecha para el estreno de Universitario. Pirata FC confirmó que recibirá al cuadro crema en Trujillo por la primera jornada del Grupo D. (Piratas FC)

Pirata FC confirmó la sede y el horario del cruce ante Universitario de Deportes mediante una comunicación en redes sociales. En su mensaje, el club precisó la ciudad, la fecha y la hora del compromiso por el inicio del certamen.

“Nos vamos a Trujillo. Este viernes 12 de junio a las 8pm en el Estadio Mansiche de Trujillo, seremos locales ante Universitario en el inicio de la Copa de la Liga Caliente. Pronto conocerás nuestras vías para adquirir tus entradas”, indicaron desde la institución.

En otra publicación, el cuadro pirata reiteró el mismo dato del arranque: “Nos vamos a Trujillo. Este viernes 12 de junio, desde las 8:00 p. m., seremos locales ante Universitario en el Estadio Mansiche de Trujillo por el inicio de la Copa Caliente de la Liga”, señaló el club.

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La organización del encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026. El escenario será el Estadio Mansiche de Trujillo, ciudad identificada como “la Ciudad de la Eterna Primavera” en la previa del partido.

Además del anuncio del partido, Pirata FC adelantó que difundirá los canales de venta para los boletos. “Pronto conocerás nuestras vías para adquirir tus entradas”, comunicó el equipo norteño, sin detallar, por ahora, precios ni puntos de compra.

Los planteles disponibles y los técnicos para el debut en el Grupo D

El estreno en la Copa de la Liga Caliente pondrá frente a frente a dos proyectos distintos. Pirata FC y Universitario llegan con sus principales figuras disponibles. (Universitario de Deportes)

Pirata FC afrontará el estreno en el torneo con Jahir Butrón como entrenador. Para este compromiso, el club de la Liga 2 contará con una nómina amplia de futbolistas disponibles, entre los que figuran Regis Quiroz, Alan Ledesma, Pedro Diez Canseco, Jeanfranco Rojas, Diego Tapia, Mauricio Morales, Harón Hoyos, Leonardo Carrillo, Jack Carhuallanqui, Kevin Lugo, Alfredo Chirinos, Fabián Larrea, Patricio Ramírez, Maycol Súclupe, Jeferson Navarro, Román Cerutti, Anderson Rodríguez, Juan Carlos Carbajal, Axell Domínguez y Tin Lozano, entre otros.

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Universitario de Deportes llegará al norte con Héctor Cúper como director técnico. En la relación de jugadores a disposición aparecen Diego Romero, Matías Di Benedetto, Caín Fara, Anderson Santamaría, Jesús Castillo, Andy Polo, José Carabalí, Jairo Concha, Edison Flores, Álex Valera, Miguel Vargas, Aldo Corzo, César Inga, Jorge Murrugarra, Bryan Reyna, Lisandro Alzugaray y Jhon Guzmán, entre otros.

El partido marcará el inicio de ambos equipos en la fase de grupos. Para Universitario, será una salida a una plaza fuera de Lima en el comienzo del certamen; para Pirata FC, una oportunidad de abrir su participación ante un rival de primera división.

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La Copa de la Liga Caliente 2026: formato, calendario y antecedentes entre ambos clubes

Con 34 equipos distribuidos en diez grupos, la Copa de la Liga Caliente promete nuevos cruces y desafíos. Universitario iniciará su aventura frente a Pirata FC. (Universitario de Deportes)

La Copa de la Liga Caliente 2026 se programó para jugarse después del Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, durante la pausa generada por la Copa del Mundo de la FIFA. El torneo reunirá a 18 clubes de la Liga1 Te Apuesto y 16 de Liga2 Caliente, con la precisión de que Sport Huancayo estará representado por el primer equipo.

La competencia se dividirá en dos fases: etapa de grupos y etapa final, con partidos previstos entre junio y noviembre de 2026. En la primera ronda participarán 34 equipos distribuidos en 10 grupos: cuatro series de cuatro integrantes y seis series de tres. La conformación, según lo informado, priorizará la cercanía geográfica y exigirá la presencia de, al menos, un club por categoría dentro de cada grupo.

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La fase de grupos se jugará a partido único y comprenderá 42 encuentros. Clasificarán los dos primeros de cada grupo de cuatro, además de los primeros y los dos mejores segundos de los grupos de tres. La instancia decisiva se disputará en formato de play-offs: octavos de final, cuartos de final a partido único, semifinales con ida y vuelta, y una final única organizada por la LFPP. En total, el certamen tendrá 59 partidos.

En el calendario general, la fase de grupos quedó organizada en tres jornadas: Fecha 1: del 11 al 15 de junio; Fecha 2: del 18 al 22 de junio; Fecha 3: del 25 al 29 de junio. Para los cruces directos, se fijaron estas ventanas: octavos de final, del 10 al 12 de julio; cuartos de final, del 27 al 27 de agosto; semifinales, del 23 de setiembre al 8 de octubre; final, 15 de noviembre.

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Dentro de la programación de la primera fecha, el compromiso del Grupo D entre Pirata FC y Universitario quedó agendado para el viernes 12 de junio, 20:00 horas, en el Estadio Mansiche. En ese mismo tramo inicial del torneo se incluyeron, entre otros, ADA Jaén vs Comerciantes Unidos (jueves 11 de junio, 15:00, Estadio Víctor Montoya Segura), Unión Minas vs ADT (viernes 12 de junio, 13:00, Estadio IPD Huancayo), Bentín Tacna Heroica vs FBC Melgar (viernes 12 de junio, 15:30, Estadio Jorge Basadre), San Martín vs Sport Boys (sábado 13 de junio, 11:00, Estadio Hugo Sotil) y César Vallejo vs Alianza Lima (domingo 14 de junio, 15:30, Estadio Mansiche).

Como antecedente entre ambos equipos, la última vez que se enfrentaron fue el 21 de julio de 2019, por la segunda fecha del Torneo Clausura. En ese partido, el argentino Germán Denis marcó el único gol y Universitario se impuso en el Estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro.

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