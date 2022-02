Gisela Valcárcel se pronuncia ante nuevo gabinete y la poca presencia de mujeres: “Machismo y desigualdad”

Gisela Valcárcel se mostró en desacuerdo con la poca presencia de mujeres en el nuevo gabinete de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

El último martes 08 de febrero, el presidente Pedro Castillo juramentó a su nuevo gabinete, liderando la Presidencia de Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la poca presencia de mujeres dentro del equipo conformado por 18 ministros.

Recordemos que, es la cuarta vez que las mujeres vienen siendo excluidas de liderar un alto cargo de confianza dentro del mandato de Castillo. Rápidamente, este hecho ocasionó cientos de críticas en las redes sociales por parte de usuarios que se mostraron en contra de su decisión.

Asimismo, personajes de la farándula peruana como Gisela Valcárcel alzaron su voz de protesta y se pronunciaron al respecto. La conductora de televisión utilizó su cuenta oficial de Twitter este miércoles 08 de febrero para enviar un mensaje de unión entre el género femenino.

“Hemos soportado muchos años de machismo, historias largas de hombres que abusan de nosotras, hemos callado por temor, pero hoy estamos unidas y somos una fuerza. El que en el gabinete la mayoría sean hombres, nos muestra ¡DESIGUALDAD!”, se puede leer acompañado del #MachismoAfuera.

Sin embargo, su comentario no habría sido del agrado de algunos cibernautas quienes señalaban que lo importante son las denuncias que mantienen algunos ministros por corrupción, misoginia, tráfico de influencias, entre otros.

Cabe resaltar que, Castillo Terrones nombró a 3 mujeres para liderar las carteras de: Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social, liderando: Betssy Chávez, Diana Miloslavich y Dina Boluarte, respectivamente.

Camucha Negrete llegó al programa de Andrés Hurtado el pasado sábado 08 de enero junto a su esposo Enrique Collantes para contar detalles inéditos de su carrera, como la vez que Gisela Valcárcel se quedó con su programa de televisión en Panamericana.

Fue el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés el que revivió dicha historia, pues aseguró que conoce a la perfección todo lo que sucedió en la famosa ‘esquina de la televisión’.

De acuerdo a la actriz, ella había firmado contrato con la casa televisiva y ya había acordado que conduciría un programa que llevaría el nombre de ‘Aló Camucha’, pero justo por esas fechas se encontraba atravesando un difícil momento por haber perdido a su bebé.

“Yo firmé contrato y en un momento muy difícil de mi vida porque acabamos de perder a mi bebé... resulta que al poco tiempo me preguntan si había firmado contrato, pero me dicen que parece que se lo van a dar a Gisela. Yo no creía porque tenía muchos años en Panamericana”, dijo en un inicio.

“La subestimé, era una chiquilla, recién empezaba, pero lo hizo muy bien mírala donde está, pero en ese momento para mí fue terrible. Me resentí con el canal”, añadió la popular actriz de televisión.

Camucha Negrete contó que Gisela Valcárcel se apoderó de su programa de TV. (Foto: Instagram)

