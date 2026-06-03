Cantan ‘La Incondicional’ en la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez y Magaly Medina se burla: “¿Cómo le van a cantar eso?”

Lo que parecía una interpretación musical más terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la celebración. ATV/ Magaly TV La Firme.

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando que hablar. Tras una ceremonia que reunió a familiares, amigos y diversas figuras cercanas a la pareja, nuevos detalles de la celebración siguen saliendo a la luz este 2 de junio. Esta vez, un momento protagonizado por la música se convirtió en tema de conversación y provocó risas tanto entre los asistentes como en el set de Magaly TV, La Firme.

Lo que debía ser una noche dedicada por completo al amor y a la celebración terminó dejando una escena que llamó poderosamente la atención. Durante la fiesta realizada en Huaral, una de las agrupaciones encargadas de animar el evento interpretó una canción que muchos consideraron inesperada para una ocasión como un matrimonio, especialmente tratándose de una pareja cuya historia sentimental ha estado marcada por la exposición mediática y diversas polémicas.

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Las cámaras del programa de Magaly Medina mostraron imágenes inéditas de la recepción, donde los invitados disfrutaban del espectáculo musical y compartían junto a los recién casados. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó cuando la orquesta comenzó a interpretar “La Incondicional”, uno de los mayores éxitos de Luis Miguel.

La interpretación de 'La Incondicional' durante el baile de boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez generó burlas y controversia en la televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina se burla de canción dedicada a Karla Tarazona

La elección del tema no pasó desapercibida. Apenas sonaron los primeros acordes, las reacciones comenzaron a surgir tanto entre quienes observaban las imágenes desde el estudio como entre los seguidores del programa. Para muchos, la letra de la canción tenía un significado particular considerando el historial sentimental de la pareja y las distintas etapas que atravesaron antes de llegar finalmente al altar.

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Mientras observaba las escenas de la celebración, Magaly Medina no pudo ocultar su sorpresa por la selección musical. Entre risas y gestos de incredulidad, la conductora comentó lo que pensaba sobre el momento. “Cómo le van a cantar eso, es su boda”, expresó entre carcajadas mientras analizaba las imágenes junto a sus invitadas.

La reacción de la periodista rápidamente contagió al resto de presentes en el set. Aunque la observación fue realizada en tono de broma, abrió la puerta para una serie de comentarios que terminaron convirtiendo la escena en uno de los momentos más divertidos de la emisión.

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La canción que sorprendió en la boda de Karla Tarazona y provocó carcajadas en el set de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

A pesar de la ironía, Medina también aprovechó para reconocer el desempeño de Río Band, agrupación encargada de amenizar la celebración. La periodista destacó la calidad de la presentación musical y el entusiasmo que lograron transmitir durante la fiesta.

Sin embargo, las bromas continuaron. Una de las intervenciones más comentadas de la noche fue protagonizada por Mónica Cabrejos, quien lanzó una frase que provocó una inmediata explosión de risas en el estudio. “Migajera no”, comentó la conductora, generando reacciones inmediatas entre todos los presentes.

La ocurrencia fue interpretada como una referencia humorística a la letra del tema y a las distintas situaciones sentimentales que han rodeado a la pareja durante los últimos años. El comentario rápidamente se convirtió en uno de los momentos más compartidos por los seguidores del programa en redes sociales.

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La canción que sorprendió en la boda de Karla Tarazona y provocó carcajadas en el set de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina critica fotografías que Karla Tarazona y Christian Domínguez sobre su boda

Pero ese no fue el único tema que generó comentarios durante la emisión del programa. Magaly Medina también dedicó parte de su espacio a analizar las fotografías que Karla Tarazona y Christian Domínguez compartieron en redes sociales tras su matrimonio.

Las imágenes mostraban a la pareja en distintos escenarios de la celebración, incluyendo algunas instantáneas tomadas dentro de una habitación de hotel. Precisamente esas fotografías fueron las que despertaron nuevas críticas por parte de la conductora.

A juicio de Medina, las imágenes se alejaban del concepto tradicionalmente romántico que suele acompañar este tipo de acontecimientos. Para la periodista, la propuesta visual apostó por una estética mucho más provocadora.

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“En un momento dado han hecho una sesión de fotos… que yo pienso que de pronto quieren hacer un nuevo emprendimiento en sus vidas. No sé si vender sus fotos para adultos o vender una cuenta de OnlyFans. Se olvidaron de lo romantic chic y posaron en su cuarto de hotel semicalatos, en fotos evidentemente de onda sexual... No tiene nada de romántico”, manifestó durante la transmisión.

La canción que sorprendió en la boda de Karla Tarazona y provocó carcajadas en el set de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.