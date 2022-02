Magaly Medina sobre Andy Polo y otros jugadores de la selección: “Todo se les perdona cuando meten goles”

Magaly Medina arremetió contra el jugador del Portland Timbers de la MLS por caso de maltrato familiar. (Foto: Composición)

Magaly Medina se mostró indignada por las declaraciones de Genésis Alarcón, esposa de Andy Polo, quien reveló en su programa que el futbolista la maltrataba física y emocionalmente. También que agredía a sus dos menores hijos, a quienes abandonó a su suerte.

La ‘Urraca’ no soportó que Génesis haya tenido que aguantar tales agresiones en silencio desde el 2015, mientras que el seleccionado nacional era ovacionado por los hinchas de la ‘Blanquirroja’. Por eso, Medina tuvo ácidos comentarios contra Polo en plena entrevista.

“Acuérdate que tú estás lidiando con un hombre que es poderoso económicamente, que es un seleccionado”, le advirtió en un inicio para luego agregar molesta: “ En este país todos se hacen de la vista gorda cuando se trata de los jugadores de la selección. Todo se lo perdona cuando meten goles, no importa importa que sean borrachos, mujeriegos, infieles ”.

De manera general, Magaly señaló que este caso de violencia familiar debe ser tomado en cuenta por las autoridades, sin importar que el acusado sea parte de la selección peruana. Recordemos que Ricardo Gareca ha convocado a Andy Polo para los últimos amistosos de la ‘Bicolor’ ante Panamá y Jamaica.

“Esto es algo que no puede pasar. Nadie tiene corona para tratar así a una mujer y tampoco a unos niños, dejarlos en la más absoluta indefensión porque es como dejarlos abandonados en la calle”, subrayó la presentadora de TV.

EN CONTRA DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN

Génesis Alarcón le reveló a Magaly Medina que ya sabía que Andy Polo tiene una nueva pareja en Estados Unidos, puesto que él mismo se lo confesó. Pese a ello, el futbolista seguía durmiendo en la misma cama de su esposa.

Ante esta revelación, Magaly calificó de “descarado” al futbolista y también explotó contra los demás jugadores de la selección peruana, ya que según ella la gran mayoría de ellos tienen el mismo perfil.

“Debo decir que no me asombra viviendo de jugadores de fútbol, deben haber casos diferentes, pero la mayoría de los que llegan acá y de los que conozco son de ese nivel. Un nivel indeseable, de gente que no tiene corazón, no tiene moral, ni escrúpulo alguno ”, indicó.

“¿Por qué traer hijos al mundo si no te vas a hacer responsable de ellos? ¿Por qué no te vas donde un médico y te hagan esa operación para no tener hijos? Qué irresponsabilidad. Para los hombres en estos casos se quieren vengar de las mujeres”, añadió.

Magaly Medina explota contra Andy Polo y otros jugadores de la selección peruana. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

UNA HISTORIA DE MALTRATO

Génesis Alarcón contó que las actitudes agresivas de Andy Polo comenzaron cuando ella se embarazó de su primera hija. “Me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, contó. Pese a ello, la pareja continuó unida y hasta concibieron un segundo hijo.

Sin embargo, las cosas empeoraron cuando Andy Polo fue fichado por el club Portland Timbers, por lo que tuvieron que mudarse a los Estados Unidos. Fue allí que, alejada de sus amigas y familiares, la esposa del deportista relató haber vivido un auténtico infierno.

Aunque aseguró haber sido golpeada por su pareja en reiteradas oportunidades, Génesis llegó a grabar un episodio de violencia a manos de Andy Polo y frente a sus hijos, sucedido en mayo de 2021 en Estados Unidos. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos” .

En el material se puede escuchar a la pareja discutir, ya que Andy Polo quiere quitarle a la fuerza su celular. De fondo se puede oír a su hijo llorar desconsoladamente.

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, revela audios de los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolsita. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

