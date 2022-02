Esposa de Andy Polo revela infidelidad del futbolista: “Me dijo que estaba con otra persona”

Andy Polo es acusado de haberle sido infiel a su esposa. (Foto: Instagram y Captura de ATV)

Serias acusaciones contra Andy Polo. El integrante de la selección peruana ha sido denunciado por su esposa, quien se sentó en el programa Magaly Tv: La firme para contar las agresiones físicas que sufrió por parte del papá de sus hijos.

“Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetada y me puso el ojo morado”, contó Génesis Alarcón sobre el caso de violencia que vivió con el actual jugador del Portland Timbers.

Sin embargo, no fue lo único que contó la mamá de los hijos de Andy Polo, sino que también reveló que el integrante de la selección peruana en más de una ocasión le fue infiel.

Magaly Medina le consultó si era cierto que el futbolista decidió abandonar el hogar que compartían por irse con otra mujer, a lo que ella afirmó que dicha información era totalmente cierto.

“ Sí, porque tuvo la cara de decirme la sinvergüencería que estaba con otra persona. Me lo dijo así de frío ”, señaló la esposa de Andy Polo, recordando que cuando vivían en Estados Unidos, siempre se iba con otras mujeres.

Asimismo, Génesis Alarcón dio a conocer que no tendría problemas en mostrar todas las pruebas que tiene sobre las infidelidades que sufrió a lo largo de los años de relación que tuvo con Andy Polo.

“ Siempre hubo infidelidades por su parte, tengo fotos, tengo conversaciones, tengo pruebas de su infidelidad ”, indicó la esposa del futbolista. Magaly Medina no pudo evitar mostrar sorprendida y le consultó por qué lo aguantó durante tantos años.

De acuerdo a Alarcón, ella le perdonó en varias oportunidades a Andy Polo por el sentimiento que tenía hacía él. “Estaba enamorada”, fue el último comentario de la esposa del futbolista.

Génesis Alarcón no solo denunció por agresión física a Andy Polo, también lo acusó de haberle sido infiel en varias oportunidades.

MAGALY MEDINA ARREMETE CONTRA ANDY POLO

Magaly Medina se molestó con Andy Polo al saber que agredía físicamente a su esposa. Para la ‘Urraca’, el futbolista se aprovecha de su condición de futbolista, pues sabe que la opinión pública siempre los perdona cada vez que hacen un gol.

“ En este país todos se hacen de la vista gorda cuando se trata de los jugadores de la selección. Todo se lo perdona cuando meten goles, no importa importa que sean borrachos, mujeriegos, infieles ”, señaló.

Asimismo, la conductora de televisión arremetió contra el jugador de la selección peruana por no haberle sido leal a su esposa y engañarla en varias ocasiones cuando estuvieron viviendo en Estados Unidos.

“Debo decir que no me asombra viviendo de jugadores de fútbol, deben haber casos diferentes, pero la mayoría de los que llegan acá y de los que conozco son de ese nivel. Un nivel indeseable, de gente que no tiene corazón, no tiene moral, ni escrúpulo alguno “, indicó.

