María del Carmen Alva duda que gente con capacidad quiera formar parte del cuarto gabinete

30-08-2021 Perú.- La Presidenta del Congreso afea a Castillo no "aclarar" las polémicas reuniones en su casa. La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, ha afeado este martes al presidente, Pedro Castillo, que no ha "aclarado" las denuncias que en los últimos días se han vertido sobre él tras unas polémicas reuniones en su residencia particular. POLITICA RENZO SALAZAR / CONTACTO PHOTO

La presidenta del Congreso de la República y congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, considera que profesionales destacados y “con dignidad” no aceptarían un eventual llamado del mandatario Pedro Castillo para integrar el nuevo Gabinete Ministerial, el cuarto desde que asumió el poder.

Asimismo, la legisladora opinó que el presidente tuvo la oportunidad de conformar un “buen” Consejo de Ministros fue en julio del año pasado.

“Yo creo que eso lo debió hacer en el primer gabinete. Ahí creo que pudo conseguir un gabinete de amplia base, de todas las fuerzas, de todas las sangres y de prestigio. Ahora sinceramente dudo mucho que gente con capacidad, que se quiera, que tenga dignidad, quiera ir a formar parte de este cuarto gabinete”, sostuvo a Día D.

Además, en otro momento recordó las denuncias de los exfuncionarios del actual Gobierno respecto a que la agenda presidencial es armada por el grupo de asesores del jefe de Estado y que impiden una correcta comunicación con el Gabinete Ministerial como sucedió con el ahora expremier Héctor Valer.

La congresista cuestionó a Mirtha Vásquez, Carlos Jaico y Avelino Guillén, que recientemente salieron del Ejecutivo y denunciaron un “gabinete en la sombra” recién cuando fueron despedidos por Pedro Castillo.

“Hemos visto que la exprimera ministra Mirtha Vásquez; el exsecretario general Carlos Jaico; el exministro (Avelino) Guillén nos cuentan a todo el país que hay todo un gabinete en la sombra, que el presidente no los recibía a ellos, que no podían trabajar con él, que no les hace caso, la verdad, creo, que nadie quiere entrar a un gabinete que nadie les hace caso y van a estar pintados”, alertó.

“Amerita la conformación de una comisión investigadora por supuesto, es preocupante. También me preocupa que una vez que salen recién lo dicen. Ellos han convivido con esta corrupción (...) y como ya no están, ahora lo dicen, habría que pensar en eso”, sentenció.

Alva finalizó mencionando que “cualquier tema de salida” a la crisis política serán “las bancadas quienes tendrán que analizar y todo dentro de la Constitución”.

MARÍA DEL CARMEN ALVA SOBRE PEDRO CASTILLO

La presidente del Congreso, María del Carmen Alva, consideró que ya no se le debería dar otra cuarta oportunidad al presidente de la República, Pedro Castillo, para que conforme un nuevo gabinete ya que considera que el jefe de Estado “no está capacitado para elegir a nadie”.

“Yo realmente pienso que no está capacitado para elegir a nadie. Él ha dicho que no está capacitado para gobernar y que no se preparó. Creo que tampoco tiene criterio para elegir a la gente que le rodea: tanto la gente que está en Palacio como sus ministros”, dijo en una entrevista a Punto Final.

“El problema no es solo que no esté capacitado, es que no se asesora bien, no se reúne con la gente idónea. Ahora nos enteramos por la expremier, el ex secretario general que está secuestrado por los que lo rodean”, señaló en otra parte de la entrevista.

SALIDA ANTE LA CRISIS

Sobre las posibilidades de la salida de la crisis política, la titular del Ejecutivo comentó el proyecto de ley presentado por las congresistas Norma Yarrow (Avanza País) y Susel Paredes (Partido Morado) de incluir en el Artículo 117 la posibilidad de investigar temas de corrupción. Además dijo que también se ha presentado Acusación Constitucional presentado por otro grupo de congresistas independientes y que estos temas deberán ser debatidos en la comisión de Constitución.

Resaltó que no existe una moción de vacancia presidencial, aunque sí un anuncio de la bancada de Renovación Popular de impulsar ese camino. “Cualquier salida tiene que estar en el marco de la Constitución”, dijo.

Al ser preguntada por la periodista si se debería dar una oportunidad más al mandatario para que elija a un nuevo gabinete, María del Carmen Alva, dijo que no.









