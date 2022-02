Héctor Valer: congresista debe S/ 203,000 a trabajadores de un camal en Pucallpa

El pasado de Héctor Valer no solo está manchado por violencia física ni su paso accidentado y fugas por la presidencia del Consejo de ministros, ahora se sabe que tiene deudas que saldar con trabajadores de un camal en Pucallpa de donde sirvió como administrador desde el 2017. Una sentencia de julio del 2018 señala que el congresista tiene la obligación de pagar S/ 203,000 a favor de 24 trabajadores.

Un reportaje de Cuarto poder reveló que hace cinco años, Valer fue nombrado administrador del camal de la Municipalidad provincial de coronel Portillo en Pucallpa, el más grande camal de carne vacuna y porcina de aquella zona. Según Julio César Barbarán, secretario general del Sindicato del camal municipal, la designación del hoy congresista se realizó “sin carta fianza, sin concurso y sin garantías mínimas de que el camal iba a modernizarse tal como estaba establecido en su plan de trabajo”.

La investigación señala que, por aquella época, el cuestionado padre de la patria era el representante legal de un consorcio llamado Coincar, el mismo que había ofrecido a la municipalidad de aquella zona la inversión de US$ 500,000 en favor del camal, además de la incorporación de sus trabajadores a un mejor régimen laboral. Valer había dado la impresión de ser un exitoso empresario ganadero; sin embargo, con el paso del tiempo, sus decisiones empezarían a perjudicar el funcionamiento del establecimiento.

Héctor Valer: congresista debe S/ 203,000 a trabajadores de un camal en Pucallpa

La estrategia de Valer fue duplicar el cobro a los ganaderos para el faenado de vacas y cerdos. “De S/ 60 que costaba en el caso vacuno pasó a S/ 120 y en el caso porcino de S/ 18.5 a S/ 40″, declaró un trabajador del lugar. Esto generó que los ingresos del camal cayeran ya que cada vez menos clientes recurrían al lugar. Las mejoras que había prometido Valer al inicio de su gestión fueron alejándose cada vez más de la realidad ocasionando que el camal entrara en un periodo de crisis.

INVESTIGADO POR HOMICIDIO CULPOSO

“Desarmó el corral generando inseguridad a los comerciantes mayoristas”, declaró Yahaira Díaz, hija de Aster Díaz Ruiz, un dirigente ganadero que a mediados del 2017 sufrió la cornada de una vaca que lo dejó herido. Tras ser trasladado a un centro médico, Díaz tuvo que atravesar seis días de agonía para finalmente fallecer a causa de los efectos del accidente. “No se pronunció, no apareció, no dio la cara, no buscó a los familiares para dar un apoyo”, relató la hija del trabajador desaparecido.

Debido a este accidente, el Ministerio Público investiga al expresidente del Consejo de ministros por el presunto delito de homicidio culposo. Esta revelación desmiente lo dicho por Valer pocas horas después de dimitir ya que este señaló que en su contra no existía ningún tipo de antecedente, investigación o sentencia. En el caso de delito que se le imputaría, podría ser castigado hasta con 4 años de prisión.

Los efectos de la administración Valer en el camal generaron complicaciones para los trabajadores y sus familias. El abogado de los trabajadores del camal de Coronel Portillo comentó que existe una sentencia del 13 de julio del 2018 que exige a Coincar pagar 203.000 soles “a favor de los 24 trabajadores” que se vieron perjudicados al no recibir su sueldo durante la gestión del congresista de la bancada de Perú democrático.

“Tiene muchos problemas acá en Pucallpa, ha venido a engañar, sorprender a todos los trabajadores. ¿Qué nos ha hecho? Nos ha engañado, mentido. Prácticamente nos ha estafado”, mencionó Mancio Bardales, extrabajador de Héctor Valer, con quien mantiene una deuda de 8 mil 147 soles por el salario que no se le pagó.

SEGUIR LEYENDO