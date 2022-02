Mirtha Vásquez: “Hice mis mejores esfuerzos. Ojalá que podamos salir de este atolladero.”

| Foto: Agencia Andina

Hace menos de una semana, el Gabinete Ministerial pasó por una crisis que tenía preocupado a miles de peruanos, desde la renuncia de Mirtha Vásquez, hasta la de Héctor Valer, quien duró 72 horas en el cargo. Ante ello, la expremier comentó que no tiene sensación de fracaso, pero sí de angustia por lo que va a pasar más adelante.

“No, no tengo sensación de fracaso, pero sí de angustia por lo que va a pasar. Mi paso por la PCM lo valoro mucho, fue una experiencia muy interesante, de conocer al Estado, sus complejidades, los desafíos”, comentó en una entrevista con La República.

Además no solamente destacó su sentimiento de preocupación por la incertidumbre en el país, sino su tristeza por ver todo lo que actualmente está sucediendo en el Gobierno.

“En este momento, como todos los peruanos, me siento con mucha incertidumbre . Veo al país con una sensación, no solo de preocupación, sino de tristeza. En medio de una crisis con tantas dimensiones, sanitaria, económica, social, ambiental. Hice mis mejores esfuerzos. Ojalá que podamos salir de este atolladero”, añadió.

“También me siento como esa caricatura del bombero que siente que, por más que haces esfuerzos y por más que deseas ayudar, a veces no se puede ”, mencionó.

Vásquez fue consultada sobre la relación que tenía con el Gobierno del presidente Castillo que no “daba para más” y comentó que mucha gente le decía que estaba cansada, pero “yo estaba en ánimo de hacer cosas”.

“En un cargo de esa magnitud tienes mucho estrés, preocupaciones, angustias, sobre todo para una persona como yo que le gusta asumir responsabilidades de manera muy decidida. Mucha gente me decía “estás cansada, estás harta”. No, yo estaba con el ánimo de hacer cosas. Lo que necesitaba era saber que las cosas podían caminar. Escoger las prioridades, eso me angustiaba mucho ”, añadió.

Muchas veces se ha mencionado que el presidente Castillo es machista, por declaraciones pasadas, ante ello, la expremier mencionó que el país es muy filtrado por el machismo y que “tenemos una cultura muy patriarcal.

“El Perú es un país muy filtrado por el machismo. Soy honesta, el presidente siempre ha intentado respetar mis decisiones; sin embargo, tenemos una cultura –y él no es ajeno a eso– muy patriarcal, con entornos de varones en donde las conversaciones seguro que fluyen mejor ”, comentó.

“ En el entorno más cercano del presidente no he visto a muchas mujeres. A veces era un poco difícil porque he disputado mucho mis posturas, a veces me he tenido que imponer, y no debería suceder eso si estuviéramos más acostumbrados a relaciones más horizontales”, siguió.

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. | Foto: Presidencia de la República

SOBRE EL ENTORNO CERCANO DEL PRESIDENTE

Las decisiones que toma el Gabinete no solamente dependen del presidente, ya que él cuenta con diferentes asesores que lo apoyan y lo ayudan a que cumpla con todo lo que está en la agenda.

“ Yo le planteaba al presidente tales prioridades, él estaba de acuerdo en el Consejo de Ministros y nos manifestaba su respaldo, pero le decíamos que acompañe todo esto y resulta que quienes estaban en su entorno más cercano, en lugar de recomendarle que camine con nosotros en esos temas, pues le organizaban una agenda distinta donde salía corriendo a las provincias o fuera del país ”, acotó.

Vásquez resaltó que no está mal acercarse a la gente, pero también se deben realizar las cosas del Estado que merecen reflexión y dirección específica.

SOBRE HÉCTOR VALER

Mirtha Vásquez se mostró muy sorprendida con el gabinete de Héctor Valer y mencionó que “resulta inadmisible que esas personas hayan asumido en un gabinete de un presidente que se define de izquierda”.

“ Estoy muy sorprendida con el último gabinete que es un mix de personas que no representan necesariamente ideológicamente a la izquierda. Para mí resulta inadmisible que esas personas hayan asumido en un gabinete de un presidente que se define de izquierda. La mayoría viene de espacios más conservadores, derechistas” señaló.

Sobre las denuncias realizadas al expremier Valer, Vásquez mostró su indignación ante no haber evaluado los antecedentes de “ese señor”.

“ No entiendo cómo no se puede haber evaluado los antecedentes de este señor. Me preocupa mucho porque solo hay dos posibilidades: o el presidente –y por tanto su equipo– no tuvieron una filtración adecuada, lo cual sería gravísimo. O lo segundo es que no les haya interesado, subvalorando la defensa de los derechos de la mujer, como si fuera un asunto cualquiera. Me asustan incluso otros ministros, como el señor Gavidia (de Defensa) que salió a decir que eso es un asunto”, mencionó.

¿QUÉ LE ESPERA AL PERÚ CON PEDRO CASTILLO?

Fue consultada sobre la moción de vacancia y ella mencionó que nunca la apoyó, pero que el presidente debe reflexionar sobre sus fallas y enmendarse.

“Nunca he apoyado ni una vacancia ni una destitución de un presidente democráticamente elegido. La única posibilidad es que el presidente reflexione sobre lo que está fallando y enmiende, asumiendo que el gran problema es que no tiene a las personas adecuadas que lo asesoren en su entorno más próximo. El Gobierno tiene salida a pesar de lo crítico del momento. Sin embargo, las decisiones deben ser claras”, comentó

Por otro lado, el mandatario siempre fue criticado por el lugar de dónde provenía y su falta de experiencia en el cargo, ante ello, Mirtha Vásquez se encuentra en contra de las afirmaciones y comentarios discriminatorios.

“ Rechazo todas estas afirmaciones que se hacen basadas en mucha discriminación, que es un incompetente, que es un ignorante, que por el hecho de ser campesino o maestro rural no tiene las competencias. Para cualquier persona que llega a un cargo de esa naturaleza, créame, representa una tarea muy difícil. Para cualquiera, para el más educado, el más preparado. No creo que el presidente sea un incapaz, ni alguien incapaz de manejar esto, pero sí es necesario que se rodee de las personas más calificadas”, aseguró.

Finalmente, mencionó que no sabe si volvería a asumir responsabilidades del Estado y que es importante que reflexione cómo ella se desempeñó en su rol como expremier . “Necesitamos más gente en política, involucrada en la gestión del Estado”, finalizó.





SEGUIR LEYENDO