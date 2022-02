Walter Ayala sobre el supuesto ‘gabinete en la sombra’: “Son cuentos urbanos”

Walter Ayala, ex ministro del Interior. | Imagen: Canal N

El exministro de Defensa, Walter Ayala, señaló que la versión de algunas personas cercanas al presidente de la República, Pedro Castillo, y que hoy ya están fuera del Ejecutivo sobre la supuesta existencia de un “gabinete en la sombra” es una “son cuentos urbanos”.

Indicó que todos los miércoles hay Consejo de Ministros en Palacio y que las decisiones en el Ejecutivo se toman por la votación de la mayoría de los ministros.

“Pienso que se ha creado una leyendas y cuentos urbanos”, dijo este domingo en una entrevista a Canal N.

Sobre los cuestionamientos de la ex presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez al entorno de asesores del presidente Castillo, Ayala consideró que esa críticas debieron hacerse cuanto Vásquez era premiere.

“Pienso que es lamentable que uno que ha formado parte de un gabinete diga algo cuando está afuera. Cuando ya está en la calle, ahí recién le vino la moral”, mencionó.

Para Ayala, lo “más idóneo” hubiera sido que las versiones y críticas sobre el entorno del jefe de Estado debió hacerlas en diciembre, cuando ya se anunciaba un cambio en el gabinete y no “al momento de que se le quita la confianza”.

SOBRE LOS ASESORES

Además, el ex ministro de Defensa, negó que Biberto Castillo y Beder Camacho, asesores presidenciales, tengan algún poder especial en Palacio, sino simplemente tienen como función “asesorar en temas que el presidente les consulta”.

SOBRE KEIKO FUJIMORI

En otro momento de la entrevista, criticó que la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori hable de la renuncia del presidente Castillo.

“Ella (Keiko Fujimori) tiene cinco procesos por corrupción en el Ministerio Público; inició una campaña maliciosa contra los fiscales que la están investigando y se unió nuevamente a un grupo para desestabilizar el gobierno. El pueblo no se equivoca: Tres veces ha postulado y tres veces ha perdido”, dijo.

“ESCUCHAR AL PUEBLO”

Por otro lado, negó que el presidente Castillo haya cometido algún error al elegir a Héctor Valer como la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros:

“Error sería no haber escuchado al pueblo o no cambiar al gabinete. El presidente actuó de buena fe y vio en el señor Valer a un congresista. Si vamos a decir que el señor Valer no sirve para nada, entonces qué hace en el Congreso”, indicó.

Argumentó que si Castillo fuese un dictador “no escucharía al pueblo”, no realizaría cambios en su gabinete.

“La mejor virtud del presidente, que es un profesor rural, es escuchar al pueblo y el pueblo es la voz de Dios”, resaltó.

Finalmente, destacó que nuestro país es uno de los que ha tenido mejores campañas de vacunación, con una inflación de solo” 4% y con crecimiento económico”, pese a las críticas incluso iniciaron en el primer gabinete.

“No es que estemos mal, sino que también hacen mucho ruido político. Se ha juntado un grupo para hacer de un tema, un escándalo”, manifestó.

“GABINETE EN LA SOMBRA”

Cabe señalar que, el renunciante a la Secretaría General del Despacho Presidencial, Carlos Jaico Carranza, mencionó que hay un “Gabinete en las sombras” en el entorno del presidente Pedro Castillo.

“Advertí, tempranamente, la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de Gabinete y funcionarios designados, cual ‘Gabinete en la sombra’ del que nunca fui parte, en detrimento de la gobernabilidad y estabilidad del país”, expresó Jaico Carranza en la carta que le remitió al jefe de Estado para comunicarle su dimisión.

