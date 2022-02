María del Carmen Alva rechaza pedido de Héctor Valer para solicitar el voto de confianza

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, rechazó el pedido del jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, quien minutos antes le pidió reunirse este sábado 5 de febrero ante el Parlamento para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

A través de un escueto mensaje, Valer Pinto le pidió a la presidenta del Congreso que se organice una sesión plenaria para este sábado y que sea ella quien determine la hora para que el Consejo de Ministros se presente ante la representación nacional.

“Tengo el honor de dirigirme a usted de acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82° del Reglamento del Congreso de la República, tenga a bien permitir mi presentación el día sábado 5 de febrero del presente año, a la hora que usted tenga la amabilidad de precisar y comunicarnos, con la finalidad de exponer y debatir ante la digna representación nacional, la política general del Gobierno y las principales medidas a adoptar durante mi gestión, a cuyo efecto planteo Cuestión de Confianza”, se lee en el documento.

Por otro lado, en horas de la mañana, Valer manifestó que se siente tranquilo porque cuenta con todo el respaldo del presidente y que no dará un paso al costado, frente a las denuncias en su contra por agresión física. Sin embargo, aseguró que si el jefe de Estado le pide que renuncie, lo hará porque es una persona leal.

“Si el presidente, después de hacer un análisis de la realidad, dice que debo dar un paso al costado, lo tengo que dar, no tengo ningún problema”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

En ese sentido, Valer Pinto indicó que no va a retirarse del puesto porque no quiere ser desleal y no quiere “generar una traición a la confianza” del mandatario Castillo Terrones.

MARICAMEN ALVA CUESTIONÓ A HÉCTOR VALER

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, lamentó que varios integrantes del gabinete liderado por Héctor Valer tengan serias denuncias y cuestionamientos.

Según precisó, era necesario un cambio del Gabinete aseguró que se siente sorprendida por los perfiles de los nuevos ministros. En ese sentido, Alva aseguró que estarán vigilantes a la labor que realice el Ejecutivo a favor de que se respete la gobernabilidad.

“Estábamos pidiendo un cambio del Gabinete. El país demandaba un cambio, porque estábamos paralizados, pero no era este. Nos han sorprendido los perfiles de varios ministros y ya han surgido opiniones al respecto. Nuevamente, hay ministros que no cumplen con el perfil que se necesita para afrontar las demandas de los peruanos”, indicó al portal del Congreso.

Sobre la Asamblea Constituyente, aseguró que no fue muy buena la presentación de Valer, ya que de frente aseguró que se trabajará sobre los cambios en la Constitución.

“No requerimos de ninguna Asamblea Constituyente, para nada. La Constitución se modifica en el Congreso, sea parcial o totalmente. En la Comisión de Constitución existen grupos de trabajo para poder hacer las modificaciones (a la Constitución) que se requieren para la coyuntura y los tiempos en que vivimos”, indicó.

“Hay mucho por hacer y es importante que las comisiones, y las sesiones descentralizadas continúen. Estamos ante una coyuntura política especial. Tenemos un nuevo Gabinete Ministerial que tendrá que presentarse ante el Congreso dentro de los treinta días como manda la Constitución”, dijo.

Antes de culminar, se mostró preocupada por la situación de crisis política que enfrenta el país tras la inestabilidad en la gobernabilidad.

“Expresamos nuestra profunda preocupación compartida con el pueblo peruano, por la situación política y la falta de rumbo, producto de la ausencia de decisiones oportunas que es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo”, expresó.

“Cada poder del Estado debe asumir su responsabilidad con el país. Ha sido alarmante lo que dijo el presidente de la República, con respecto a la posibilidad de una salida al mar para Bolivia, con planteamientos que no están respaldados en la Constitución”, agregó.

