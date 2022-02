Carlos Jaico: “Pedro Castillo debería renunciar por una cuestión de dignidad”

Foto: Composición

Tras conocer que Pedro Castillo recompondrá un nuevo gabinete ministerial, el ex secretario de despacho presidencial, Carlos Jaico, recomendó al jefe de Estado dar un paso al costado por una cuestión de dignidad.

A través de una entrevista con el diario el Comercio, Jaico señaló que pese a las críticas, desde su despacho decidió apoyar al presidente, pero ante las tomas de decisiones del mandatario no podía hacer más.

“Una gran decepción por un manejo bastante informal, pero sobre todo fuera de la ley. O sea, sin respeto de las normas administrativas. Y que eso permite que se hagan espacios donde lleguen, o puedan llegar, la corrupción, el tráfico de influencias y la usurpación de funciones. Pero también esto lleva a que la agenda país no se cumpla, lo cual lleva a un tema de desgobierno e inestabilidad”, sostuvo en entrevista.

Por otro lado, al consultarle sobre el asesor del mandatario, Bilberto Castillo, Carlos Jaico, aseguró que tiene un gran “nivel de empoderamiento”, tanto que este decide la agenda del presidente y hasta lo que se publica en las redes sociales de Presidencia.

En ese contexto, que Bilberto Castillo es apoyado por un grupo de personas como Beder Camacho Gadea, Wilson Pretel, Pablo Hernández, Sandra Paico y Franco Pomalaya.

“Quien se siente empoderado puede permitirse pedir la renuncia de un director o generar de cierta manera resoluciones en tiempo récord, como vio la contraloría en el caso de Daniel Salaverry”, acotó.

Carlos Jaico.

Jaico dejó en claro que su relación con ex titular de la PCM, Mirtha Vásquez, era muy buena y que en muchas ocasiones era el “intermediario para que ella viniera y despachara con el presidente”. Sin embargo, cuando la primera ministra llegaba a reunirse con Pedro Castillo, todos los asesores mencionados “estaban metidos” en la cita.

El ex secretario de Gobierno sostuvo que durante las sesiones del Consejo de Ministros, “el conocimiento de los temas que tenía Pedro Castillo era muy nimio, bastante primario”.

“Vive él, creo, en un mundo aparte, en una realidad paralela que le construyen estos asesores”, opinó.

En esa misma línea, Jaico consideró necesario que la Contraloría y la Fiscalía investiguen al llamado “Gabinete en la sombra”, así como que el Congreso debería nombrar una Comisión investigadora.

Por todo ello, Carlos Jaico recalcó que el gobierno de Pedro Castillo “es insostenible porque no tiene visión de país” , por lo que remarcó que lo mejor sería que renuncie a la presidencia de la República.

“Por una cuestión de dignidad, de estabilidad y gobernabilidad para el Perú, el señor Pedro Castillo debería renunciar, porque ha probado que no está apto para el cargo. No solo no lo está, sino que no hace nada para cambiar esa situación, por lo menos interesarse más o rodearse de gente profesional, capaz. Él ha hecho exactamente lo contrario”, sostuvo en la entrevista que brindó.

Recordemos que hace unos días, el ex secretario de la presidencia presentó su carta de renuncia en un extenso comunicado el cual presentó de manera oficial para dar un paso al costado del gobierno de Pedro Castillo.

“Advertí, tempranamente, la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados, cual “gabinete en la sombra” del que nunca fui parte, en detrimento de la gobernabilidad y estabilidad del país, como se lo expresé en diferentes oportunidades y de distintas maneras”, señaló en su carta de renuncia.

