Pedro Cateriano a Pedro Castillo: “Un presidente democrático está obligado a dar cuenta de sus actos”

Pedro Cateriano, extitular del Gabinete Ministerial, señaló que el presidente Pedro Castillo debe demostrarle al pueblo que tiene un propósito de enmienda en su forma de Gobierno y que esto implica que sea más abierto para dar cuenta de sus actos.

Además, Cateriano señaló que el Gobierno de Pedro Castillo hasta el momento no se ha caracterizado por su transparencia y que gracias a las tres únicas entrevistas que el presidente la población se ha podido informar de lo que sucede en el Ejecutivo.

“Un presidente democrático está obligado a dar cuenta de sus actos, entonces él tiene que dar un giro y probar a la ciudadanía que hay un propósito de enmienda, mientras ese paso no lo dé el presidente Castillo, no es una persona fiable”, sostuvo a RPP.

VISITAS DE ROGER NAJAR A PALACIO

Pedro Cateriano comentó sobre la visita que realizó el exparlamentario Roger Nájar a Palacio de Gobierno durante la noche del sábado. Mencionó también que una designación suya en el gabinete solo agravaría la situación actual del país.

“(Sobre) el señor Nájar, bueno yo creo que si lo designan sería acelerar o precipitar, acentuar la crisis en que nos encontramos, ya pasar de una situación de alarma a un contexto de emergencia nacional y constitucional”, manifestó.

EDWIN MARTINEZ COMENTA SOBRE NUEVO GABINETE

Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, se reunió con el presidente Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno este domingo. Antes de ingresar, el parlamentario dijo que no asistía en representación de su bancada sino que iban a tratar temas coyunturales.

“Se tiene que dar pase a la tranquilidad, hay que pensar de una forma estadista, el Perú no merece un premier que dialogue que dé confianza y dé la estabilidad, que no se pierda como un barco a la deriva”, declaró a la prensa.

Martínez precisó que la vacancia presidencial contra el mandatario “sería perjudicial”, pero “si él considera que debe renunciar, pues que lo haga pero no estoy de acuerdo con motivar una renuncia. La gente no quiere más incendio, la gente quiere un Gabinete técnico y no político”.

Sobre su llegada a Palacio de Gobierno dijo que era una “invitación” de Pedro Castillo “para conversar”, no obstante, manifestó que “no hay pacto, no vengo en representación de Acción Popular sino del pueblo”.

Luego de la reunión, Edwin Martínez dijo que este nuevo gabinete ministerial generará confianza y que se retiraba satisfecho de Palacio de Gobierno porque había visto “su apertura, creo que hoy sí tomará decisiones. Él necesitaba sacarse esa presión, entre martes y miércoles debe estar presentando el Gabinete”.

“El presidente tiene la voluntad de conformar un Gabinete a la altura de la población, espero que en estos días formalice el nuevo Gabinete. Es el presidente el que en su momento lo anunciará. Este será un Gabinete que sí tendrá las condiciones y va a generar la confianza en la población”, finalizó.

REUNIONES EN PALACIO DE GOBIERNO

Desde que se anunció la salida del congresista Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros por las denuncias de violencia familiar, Pedro Castillo ha mantenido varias reuniones en el Palacio Gobierno.

En el registro oficial de visitas, el mandatario estuvo reunido por cuatro horas con el ministro de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien prefirió no ofrecer declaraciones a la prensa que se encontraba en los exteriores de Palacio.

Hasta el momento no se ha confirmado cuándo será la fecha de juramentación del nuevo gabinete ministerial.





