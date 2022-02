Guillermo Bermejo: “Golpistas declarados y asolapados, el presidente no va a renunciar”

Guillermo Bermejo discutió con periodista que le hizo una pregunta sobre Karelim López. Foto: Andina.

El congresista de la bancada de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, arremetió y mostró su indignación hacia ciertos sectores que han pedido la renuncia del presidente de la República Pedro Castillo, tras la crisis política causada por el Consejo de Ministros de Héctor Valer.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el parlamentario calificó a dichos sectores como “golpistas declarados y asolapados”, agregando que el jefe de Estado no renunciará a su cargo.

“No, golpistas declarados y asolapados, el presidente no va a renunciar. Ni por la presión de los grupos de poder, no por las bancadas vacadoras, ni por los opinólogos, ni por las bravatas de los falsos aliados, ni por la prensa sicaria. Aquí nadie se rinde y los vamos a derrotar” , escribió.

Como se recordará, previamente el sentenciado fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también aconsejó a través de su Twitter al mandatario que no renuncie, sino que se define políticamente.

“¡Castillo no renuncie! Póngale identidad política al gabinete, marque el derrotero del gobierno, adviértale al país cuál es la meta cumbre; el pueblo analizará si apoya o no, es fácil gobernar desde la izquierda con amplio apoyo popular, pero defínase, nada a media tinta”, anotó.

RESTRUCTURACIÓN DEL GABINETE

Bermejo se reunió la mañana del 5 de febrero, con el presidente de la república, Pedro Castillo, y Héctor Valer, quien continúa despachando como titular del Consejo de Ministros pese que ayer el mandatario comunicó que restructurará el gabinete.

A su salida de Palacio de Gobierno, el exparlamentario de Perú Libre se refirió al mensaje a la nación del mandatario, en el que culpa al Congreso de la República de la destitución del aún premier Valer.

Bermejo consideró que el Poder Legislativo se ha comportado de manera obstruccionista con el gobierno de Pedro Castillo. Asimismo, justificó los errores del Ejecutivo comparándola con anteriores gestiones.

“La mejor autocrítica es la recomposición del Gabinete. Dime una sola autocrítica de quienes hoy manejan el Congreso. El Congreso (ha sido) absolutamente obstruccionista porque no le gusta nada (…) ¿De qué sirve darle luz verde a un premiarato si toda la semana vamos a tener ministros para guillotinar en el Congreso? Eso no es normal”, apuntó.

“Errores siempre va a haber en los gobiernos. Acá no hay un gobierno totalitario como ha salido a mentir la presidenta del Congreso, que es la comprobación de que todo eso que fue a hacer a España (supuestas críticas al presidente) fue verdad. Ella piensa así (pero) ¿tú ves aquí el imperio del comunismo, se ha expropiado algo?”, cuestionó.

En cuanto al motivo de su presencia en Palacio de Gobierno, Bermejo Rojas informó a los medios de prensa que se aproximó para hacer “un balance de la situación política actual”. Sin embargo, negó conocer quien podría ser el reemplazante de Héctor Valer en el cuarto gabinete de Pedro Castillo en menos de 7 meses.

“En una situación como la que está el Perú tenemos que llamar a los mejores cuadros, indistintamente de las tiendas políticas. Yo he apoyado en su momento a Guido (Bellido), a Mirtha Vásquez, a (Héctor) Valer. Al final tampoco me he sentido muy satisfecho con las cosas que han sucedido, pero eso no significa que te vas a poner en el otro extremo”, indicó.

En ese sentir, negó que haya tenido que ver con la designación de Valer como premier. “No he participado de las conversaciones previas”, manifestó. Asimismo, reveló que desconocía sobre las denuncias de violencia contra la mujer, y otras acusaciones, que recaen sobre su compañero de bancada en Perú Democrático.

“No teníamos en el radar ese tipo de problemas que tenía Valer. Lo digo como compañero de bancada de él. De haberlo sabido, nuestra lectura hubiera sido totalmente diferente”, señaló ante la prensa.

Este es el segundo día consecutivo en que el congresista Guillermo Bermejo se reúne con el mandatario Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.





SEGUIR LEYENDO