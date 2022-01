Fernando del Rincón, Bolivia, derrame de Repsol y la renuncia de Avelino Guillén: la semana más tormentosa en el gobierno de Pedro Castillo

El gobierno de Pedro Castillo sigue en crisis. Foto: Andina

El presidente Pedro Castillo hasta este domingo ha tenido una semana muy movida: la entrevista con Fernando del Rincón de CNN que fue muy criticada tanto en los sectores de izquierda y derecha de la política peruana, el derrame de petróleo de Repsol que sigue aquejando el litoral peruano, sobre todo, en el mar de Ventanilla donde los pescadores no tienen para su sustento económico diario porque no pueden pescar nada debido al crudo y la renuncia de Avelino Guillén este viernes a la cartera del Interior debido a discrepancias que mantenía con el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo.

Del Rincón entrevistó al mandatario este lunes 24 y martes 25 de enero, a través de Cable News Network (CNN), en donde dejó al descubierto las falencias que tiene su gobierno, justamente las palabras ‘pueblo’, ‘país’ y ‘gobierno’ fueron las más repetidas.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando Del Rincón le consultó sobre la política exterior: si consideraba a Venezuela, Cuba y Nicaragua como democracias o si había recibido una consultoría del gobierno de México. El punto más álgido fue sobre una posible salida al mar para Bolivia. El entrevistador de CNN se sorprendió con la respuesta de Castillo y le repreguntó si creía que eso le iba a traer muchos problemas, el jefe de Estado dijo que es “el clamor de Bolivia”.

“Nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar en sintonía con el pueblo, ¿y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, manifestó.

Pedro Castillo expresó que era el “derecho” de Bolivia la salida al mar y “no solo hay que abrir las fronteras, tenemos que vivir las fronteras, porque hay grandes necesidades”. El periodista de CNN se volvió a asombrar por las palabras del mandatario, pero el presidente peruano insistió sobre lo mismo: “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Igual, cuando hemos ido a Bolivia había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. ¿Eso es estar en contra del país?”.

Una posible salida al mar de Bolivia por parte del gobierno de Pedro Castillo fueron rechazadas por varias bancadas del Congreso de la República, la Cancillería y hasta el ministro de producción, Jorge Luis Prado, quien dijo que “la soberanía se respeta”.

Pedro Castillo sobre darle salida al mar a Bolivia. | Fuente: CNN/Programa Conclusiones

REPSOL

El problema con la empresa petrolera española Repsol continúa después que se confirmara que derramó 10,396 barriles de petróleo en mar de Ventanilla y que hasta el momento no hay ninguna solución por parte del Gobierno central para limpiar esa parte del litoral peruano. Muchos trabajadores, además de pescadores, que dependían de este rubro se han quedando sin sustento laboral diario y hay 24 playas contaminadas tras el desastre ecológico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno pondrá una “drástica sanción” y la multa a Repsol podría llegar a a 226 millones de soles, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente.

El Poder Judicial dispuso impedimento de salida del Perú de los representantes de la compañía ibérica por 18 meses: Jaime Fernández-Cuesta y los funcionarios Renzo Tejada, Gísela Posadas y José Reyes, acusados de ser los responsables del derrame de 6 mil barriles de petróleo que han afectado más de 100 kilómetros de la costa peruana, además de dañar el ecosistema, flora y fauna del mar.

Esos días se conoció, a través de un investigación periodística de Latina Noticias, que varios representantes de Repsol se habían reunido con el secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico.

Pese a ser citado por segunda vez, Repsol nunca llegó al Congreso de la República. Foto: Andina

Horas después, ante el silencio de Pedro Castillo, la multinacional energética y petroquímica emitió un comunicado: “Las reuniones llevadas a cabo entre Repsol y diversos representantes del gobierno se vienen dando de manera institucional y con el único propósito de normalizar una necesaria comunicación, informar o acordar acciones dirigidas a la limpieza y remediación del medio ambiente afectado por el desgraciado vertido ocurrido el pasado día 15 de enero y buscar la mejor manera de hacer llegar una primera compensación a la totalidad de las poblaciones afectadas”.

En el documento explicaron que la reunión con Jaico fue en la Embajada de España en el Perú en presencia del embajador Alejandro Alvargonzález, teniendo como único fin “escuchar las quejas y exigencias de la administración peruana, con vistas a discernir mejor los mecanismos que permitan canalizar el pago de las indemnizaciones que pudiera corresponder a los afectados, así como los compromisos vinculados a la limpieza y remediación del mar y el litoral peruano”.

Pedro Castillo, quien había sobrevolado la zona del desastre ecológico ocasionado por Repsol, dijo en la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo Hospital de Huari, en Áncash, que se revisarían todos los contratos de las empresas internacionales.

“Hoy están por ahí diciendo que a río revuelto, ganancia de pescadores. Acá desde Huari les digo que a petróleo revuelto ganancia de vacadores. Vamos a defender el mar y vamos a condenar y sancionar a la empresa que viene a contaminar”, manifestó.

RENUNCIA DE AVELINO GUILLÉN

Avelino Guillén presentó su renuncia a la cartera del Interior el viernes 28 de enero en la tarde. Pedro Castillo no ha declarado nada al respecto, pero el exfiscal ya ofreció dos entrevistas a La República y Epicentro.TV para mostrar su desacuerdo del Gobierno de mantener al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo y a todo su comando.

El jefe de Estado sabía la posición del jurista con respecto a los cambios que se tienen que hacer en los altos mandos de la PNP, pero nunca volvió a tocar el tema y lo dejó pasar.

“Esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro, pero prefirió guardar silencio y ponerse de perfil. Ese es un silencio estruendoso, porque dice mucho. Ha expresado una posición de respaldo claro y directo al señor comandante general de la Policía”, dijo en una entrevista con La República.

Avelino Guillén contó que Pedro Castillo le había ofrecido el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos en lugar de Aníbal Torres, pero nunca se conversó con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, porque se contagió de la COVID-19.

Las fuentes de la República señalaron que el exministro del Interior había pedido el relevo de todo el comando de la PNP y había llegado con nuevos nombres, pero Pedro Castillo no habría aceptado esos cambios, por lo que el abogado presentó su renuncia de manera “irrevocable”.

SEGUIR LEYENDO

Pedro Castillo y Avelino Guillén: de un nombramiento aplaudido a una salida entre las sombras