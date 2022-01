Avelino Guillén: “Mi renuncia es irrevocable. El silencio del presidente es un indicativo de su posición”

Foto: Andina.

Esta noche, el aún titular del Ministerio del Interior, Avelino Guillén, confirmó que la renuncia al cargo que presentó ayer al presidente Pedro Castillo es de carácter irrevocable. Además, dio nuevos detalles de su relación con el mandatario, a quien acusó de no respaldar a su Gabinete Ministerial.

En una entrevista para el medio web Epicentro, Guillén reveló que ha esperado una respuesta del jefe de Estado por 2 semanas sobre el conflicto con el comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo. Sin embargo, no obtuvo ni una reacción de su parte.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional. (…) Hay silencios que expresan posiciones. Lo natural es que el presidente respalde a su ministro”, expresó Guillén.

“Le dijo que la única salida era el cambio del comandante general de la Policía Nacional y él me dijo que eso lo iba a ver en un plazo breve y que esa situación no podía dar para más, pero han pasado más de dos semanas y al no haber respuesta y agravarse la situación, he tenido que tomar una decisión, que no podía postergarse más”, acotó.

En cuanto a las diferencias con el comandante general de la PNP, Avelino Guillén identificó dos momentos claves en su ya resquebrajada relación. El primero fue cuando Gallardo intentó pasar al retiro a generales de la Policía Nacional, mientras que el segundo hecho fue el malestar generado por la asignación de cargos que elaboró el comandante general de la institución.

“Yo no podía permitir que se invite al retiro a generales de la Policía de reconocida trayectoria. La Policía no puede darse el lujo de desprenderse de sus mejores cuadros”, manifestó. “Un segundo momento es ahora, donde nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo frente a la asignación de cargos que ha elaborado el señor comandante general de la Policía. Son dos momentos, en diciembre y enero, donde se acentúa la discrepancia en relación a esos puntos específicos”, agregó.

Como se recuerda, esta renuncia llega en medio de una declaratoria de emergencia dado a conocer el pasado miércoles 26 de enero.

ANTECEDENTES

Desde finales del año pasado, la disputa interna entre el jefe de la Policía Nacional y el aún titular del Mininter generó desorden dentro de la institución, debido a que los generales recientemente ascendidos aún no se acoplan a sus nuevas unidades debido a que desconocen cual le corresponde. Todavía no se ha publicado la resolución con las designaciones para el 2022.

El comandante general de la PNP, Javier Gallardo, ha presentado en varias ocasiones una lista al Ministerio del Interior con los puestos que, a su criterio, deben asumir este año los generales de la institución, entre ellos insistir en proponer al general PNP Nicasio Zapata Suclupe ya no como jefe de la Dirección de Lavado de Activos, sino de la Dirección Anticorrupción, pero en todas las oportunidades esta relación fue rechazada por Guillén.

De acuerdo a información del diario El Comercio, la presentación de esta nómina de Gallardo fue tomado como una actitud desafiante por parte del ministro Guillén, quien se opone a los nombramientos porque no cuenta con el respaldo del comando de la policía ni han sido sustentados los relevos.

