Carlos Jaico, secretario presidencial, se reunió con funcionarios de Repsol esta semana, revela investigación

Carlos Jaico se habría reunido con funcionarios de Repsol.

La empresa Repsol está en el ojo de la tormenta al ser responsable de un derrame de petróleo que ha dañado gravemente el litoral peruano. Son 6 mil barriles los que se volcaron a la altura de Ventanilla y son kilómetros los afectados ante una lenta respuesta de limpieza y remediación.

Este jueves, Latina Noticias dio a conocer que el secretario general de la presidencia de la República, Carlos Jaico, sostuvo una reunión confidencial y en reserva, hasta ahora con tema desconocido, con representantes de la empresa Repsol. Este encuentro se dio el pasado lunes 24 de enero por la tarde, cuando el tema del derrame de crudo estaba en su punto más álgido.

Aunque no se ha confirmado el lugar de la cita, se dice que habría sido en la misma embajada de España en Perú. Periodistas de Latina señalaron que llama la atención porque no era una reunión pública, esta no se conocía, nunca fue publicitada ni por Palacio de Gobierno ni por lo medios oficiales del Ejecutivo.

Christopher Acosta, jefe de la unidad de investigación de Latina, señaló que esta reunión abre una serie de posibilidades y preguntas. “Como preguntarse si Carlos Jaico acudió a esta rreunión con representantes de Repsol por iniciativa propia o con el visto bueno del mandatario, qué temas se abordaron”.

Según indicaron, fuentes directas de Palacio de Gobirno han confirmado a Latina que el presidente desconocía de la reunión del secretario. Sin embargo, el martes Castillo se reunió en Palacio con el embajador de España en Perú, Alejandro Alvargonzález. Allí el embajador le contó al mandatario sobre la reunión con la empresa española.

Los periodistas de Latina explicaron que trataron de comunicarse de varias formas con Jaico, pero no contesta las llamadas e incluso los bloqueó en el WhatsApp y la línea telefónica.

Se estima que en las próximas horas, el Gobierno emita un comunicado explicando lo sucedido en esta polémica reunión.

¿Secretario de Palacio se reunión con empresarios de Repsol? Latina Noticias

¿QUIÉN ES CARLOS JAICO?

El pasado 25 de noviembre, a través de una publicación extraordinaria del Diario El Peruano, se oficializó la designación de Carlos Ernesto Jaico Carranza como nuevo secretario general del Despacho Presidencial en reemplazo del denunciado Bruno Pacheco.

La Resolución Suprema 166-2021-PCM que estipula la designación de Jaico contó con las firmas del Presidente de la República, Pedro Castillo; y de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

El nombre de Jaico Carranza sonaba con fuerza para ocupar el cargo de confianza en Palacio de Gobierno. Él fue un militante de Alianza para el Progreso (APP), partido con el que postuló al Congreso como representante de los peruanos en el extranjero. Es analista político y licenciado en derecho de la Universidad de Friburgo, Alemania.

En Twitter trascendió la carta que Jaico a los representantes del partido César Acuña y Luis Valdez, para pedir una licencia partidaria, revelando que ejercerá un cargo público de confianza.

“He sido convocado por el Gobierno del presidente Pedro Castillo, para ejercer un cargo público de confianza. Mi vocación de servicio a la patria y compromiso por el desarrollo del país son razones de trascendencia para asumir esta alta responsabilidad”, expresó en el oficio. “Por estas consideraciones, solicito licencia partidaria para garantizar la plena dedicación que el cargo exige”, continuó.

