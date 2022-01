Avelino Guillén sobre Pedro Castillo: “Esperaba que el presidente me respaldara”

Avelino Guillén, ministro del Interior. | Foto: Agencia Andina

Como es de conocimiento público, el último viernes 28 de enero, Avelino Guillén renunció a la cartera de ministros en el sector del Interior. El ex fiscal reconoció que discrepaba con el comandante Javier Gallardo, ya que estaba disponiendo la salida de oficiales que, a su criterio, eran valiosos.

En una entrevista con el diario La República, aseguró que estaba a la espera de que el jefe de Estado, Pedro Castillo, respaldara su posición con respecto a los desacuerdos con el comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo Mendoza.

“Esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro, pero prefirió guardar silencio y ponerse de perfil. Ese es un silencio estruendoso, porque dice mucho. Ha expresado una posición de respaldo claro y directo al señor comandante general de la Policía”, mencionó Guillén.

Guillén sostuvo que sí existían discrepancias con el actual comandante general PNP y que para él no era concebible darle de baja a grandes efectivos y que el Perú se dé el lujo de perder a buenos agentes.

“En el caso de los pases a retiro, estaba disponiendo la salida de oficiales que, a mi criterio, eran valiosos. La Policía no se puede dar el lujo de desprenderse de sus mejores cuadros, que se han formado a lo largo de los años. Es como una selección de fútbol, no puede desprenderse de un futbolista de primer nivel por un capricho, guerra de códigos, argollas u otras situaciones extrañas”, manifestó.

Según contó el ex ministro Guillén, el jefe de Estado había ofrecido evaluar la destitución de Gallardo. Sin embargo, dejó pasar el tiempo sin volver a tocar el tema, lo cual ocasionó que no se pudiesen tomar medidas urgentes en las principales unidades operativas de la Policía, como la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

CAMBIOS INESPERADOS

En otro contexto de la información y tras brindar una entrevista con el medio Epicentro TV, Avelino Guillén manifestó que el presidente de la República, tenía pensado cambiarlo de la cartera del Interior y nombrarlo como nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos en lugar de Aníbal Torres.

Tras este intento, Guillén indicó que iba a hablar con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre el tema, pero se suspendió la cita, luego que la primera ministra diera positivo al COVID-19.

“Íbamos a tener una reunión presencial, pero surgió el problema de la premier que determinó su descanso médico y tuvimos una reunión por Zoom ese mismo día (martes) y después de la presentación de la carta de renuncia hemos hablado por WhatsApp también”, expresó.

“Nosotros hemos tenido varias reuniones, en las primeras sí me pidió que no tome ninguna decisión, que lo piense con detenimiento, pero en la última vez que conversamos vía Zoom ante la demora ostensible en una respuesta, ella solamente escuchó mi decisión”, añadió.

Guillén Jáuregui detalló que cuando Vásquez Chuquilín conversó con Castillo Terrones, el mandatario le adelantó que estaba pensando en cambiarlo a la cartera del Minjusdh, pero se adelantó y manifestó que no iba a aceptar dicho cambio.

“Cuando el presidente le dijo que estaba pensando en desplazarme a otra cartera, al sector de Justicia, la premier creo que le dijo que eso yo no iba a aceptar, yo le había adelantado eso. Le dije que de ninguna manera”, subrayó.

“Esa era la solución de él, pero la premier le dijo: ‘eso el señor Guillén no lo va a aceptar de ninguna manera’. Entonces le dijo algo así como: ‘yo lo voy a convencer’. Nada más. Pero no me convocó”, sentenció.

RENUNCIA IRREVOCABLE

A través de un comunicado, el ex ministro dio a conocer su posición y dio un paso al costado del Gabinete de Pedro Castillo.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional”, expresó.

