Fernando del Rincón aconseja a Pedro Castillo: “Debería rodearse de gente capaz, gente brillante”

Pedro Castillo brinda su primera entrevista como presidente a un medio internacional. Fotos: Instagram/Fernando del Rincón

A casi una semana de cumplirse la primera entrevista del presidente Pedro Castillo a un medio internacional, el periodista mexicano de la cadena de noticias CNN en español, contó detalles de lo que fue su encuentro con el jefe de Estado.

Así es que Fernando Rincón habló sobre este encuentro que abrió grandes controversias por las declaraciones del mandatario nacional.

Sobre las impresiones que le dejó Castillo Terrones en la larga conversación que tuvieron, el periodista aseguró que es un hombre en “graves complicaciones”.

“Me quedo con la impresión de que es un hombre en graves complicaciones. Es más, creo que él no se ha dado cuenta de qué tan complicado es el momento que está viviendo. Tiene que aterrizar mucho más en la realidad que enfrenta en un plazo tan corto, seis meses nada más y ya estar así en un mandato es muy complicado. 60% de desaprobación de acuerdo a Ipsos, pues no le da un futuro muy prometedor”, expresó en entrevista para el portal Trome.

Muchos de los usuarios de redes sociales, aseguraron no creerle a Castillo durante sus declaraciones. Sin embargo, el hombre de prensa cree todo lo contrario.

“Creo que sí me respondía con la verdad, su verdad, una verdad muy limitada. Es la verdad y la visión que él puede llegar a tener, muy corta, pero sí, no creo que haya estado mintiendo. Sin embargo, sí creo que en algún otro momento de la entrevista, si no mintió, se protegió”, sostuvo.

Recordemos que en un momento de la entrevista, Pedro Castillo contó que no conocía a Karelim López y que para él fue una sorpresa muy grande saber que alguien externo a su familia le realizó una fiesta de cumpleaños a su hija. Esta versión no fue nada creíble para Rincón.

“No, para mí no es creíble. Nosotros tuvimos que pasar tres filtros de seguridad para poder llegar a Palacio y Karelim López tiene la posibilidad de llegar y hacer una fiesta sorpresa (risas). Es infantil, ¿no?”, expresó para el medio local.

Sobre sus designaciones a personas “cercanas” al terrorismo, Fernando Rincón cree que es una forma de “pagar favores” por parte del presidente a las personas que lo acompañaron en campaña electoral.

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

“Creo que tiene una cuota de compromiso que pagar con los que le dieron el apoyo y la plataforma. Entonces está la figura de Vladimir Cerrón ahí y que seguramente influye en los nombramientos, y Castillo está pagando el precio de haberse apoyado en un Perú Libre que tiene personajes muy controversiales dentro del mismo. Tiene que pagar la cuota de los compromisos adquiridos en campaña y ahora no le está funcionando”, sostuvo.

Antes de culminar Rincón brindó un consejo al presidente Castillo, luego de admitir que no está capacitado para gobernar.

“Debería rodearse con gente capaz, muy capaz, gente brillante. Ponerlos a todos en las diferentes carteras y decirles ‘hagan su trabajo ustedes que saben y me van avisando cómo van las cosas’ porque definitivamente en economía no creo que sea brillante y en muchos otros temas. Entonces, yo me rodearía de gente brillante, de cerebros”, expresó.

Recordemos que Pedro Castillo aseguró que este 2022 tendría más acercamiento a la prensa nacional. Sin embargo, hasta el momento va brindando dos entrevistas. La primera al semanario “En sus trece” a cargo de César Hildebrant y a radio Exitosa bajo la conducción de Nicolás Lúcar.

