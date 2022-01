Ministro de producción rechaza posibilidad de Castillo de ceder mar a Bolivia: “La soberanía se respeta”

| Foto: Andina

Tras la entrevista de Pedro Castillo para la cadena de noticias CNN en español, en donde indicó que podrían cederle parte de nuestro mar a Bolivia, la lluvia de críticas empezaron a aparecer por el ciber espacio.

Esta vez fue el ministro de producción, Jorge Luis Prado, quien también rechazó las opiniones del mandatario al indicar que consultará al pueblo sobre dicha medida.

En una corta conversación con el titular de la cartera de Producción con radio Exitosa, sostuvo que la soberanía del Perú se debe respetar.

“La soberanía hay que respetarla, pues tenemos que ser soberanos siempre”, expresó el funcionario de manera clara y precisa.

Por otro lado, recordando un poco de la entrevista de Castillo con el mexicano Fernando del Rincón, el presidente indicó que entrará en consulta popular para saber las intenciones del pueblo en ceder o no parte del mar peruano.

“Nosotros haremos lo que los pueblos claman y necesitan. Muchas veces hemos estado metidos en el tema de fronteras, pero, si tenemos las mismas necesidades, no solo hay que abrir las fronteras, sino vivirlas. (…) Nos pondremos de acuerdo y consultaremos al pueblo”, manifestó.

En otra parte de la conversación, el jefe de Estado aseguró que sí se reunió con Karelim López en su despacho, pero que en ningún momento la benefició ni hubo favoritismo al momento de licitar con las empresas investigadas.

“Sí, (Karelim López) vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató de (favorecer a alguna empresa que representa”, explicó.

Además, no negó que recibió en el despacho presidencial al dueño de Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh, y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez.

“(¿Sí los recibió a los tres?) Sí. Con el señor Hugo Chávez se ha venido coordinando el rescate de los pozos petroleros. ¿Cómo no lo voy a recibir si es un funcionario? Lo he recibido, pero no para hacer este tipo de favoritismos. Nunca se habló de eso. Le pedí un informe sobre los problemas que existen con el lote 5 de la Selva y otros temas, como visitar el lote 1 en Piura. Nunca se trató temas como estas licitaciones, no tendría por qué hacerlo”, agregó.

Continuando con la entrevista, Pedro Castillo indicó que condena firmemente el terrorismo y subrayó que el Poder Ejecutivo seguirá en su lucha para erradicar estos grupos que tanto daño le hacen al país.

“No hay algún vínculo de mi persona, y hoy como Presidente, con Sendero Luminoso. Aprovecho para condenar al terrorismo, vamos a luchar porque estas cosas no pueden seguir en el país, porque queremos que nuestros hijos tengan una mejor educación”, expresó.

El mandatario precisó que él nunca participó en movimientos que tengan vinculaciones a grupos terroristas. Asimismo, destacó que como maestro cajamarquino, siempre estuvo laborando para mejorar la calidad de las escuelas.

“Después, el 30 de julio, cuando iba a hacer el nombramiento del Gabinete, se retrasa 3 horas y las carteras de Economía y Justicia quedan vacantes. Después viene Héctor Béjar, jura como ministro de Relaciones Exteriores. Se convierte en el primer integrante de su equipo en abandonar el cargo, antes de cumplir un mes. Él dijo que la Marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú”, explicó el periodista mexicano Fernando del Rincón luego de las respuestas del presidente Pedro Castillo.

Recordemos que en este inicio de año, el presidente del Perú ha ofrecido tres entrevistas. La primera con el director del semanario “En sus Trece”, Cesar Hildebrant. El segundo con radio Exitosa a cargo de Nicolás Lúcar y la tercera con la cadena de noticias CNN en español, siendo esta última la más controversial por sus declaraciones .

