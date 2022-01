Congreso: Presentan moción multipartidaria de rechazo a expresiones de Castillo sobre Bolivia

Otra moción impulsada por congresistas de Acción Popular se pide invitar al canciller Óscar Maúrtua al Parlamento. | Foto: Agencia Andina

Una nueva moción presentada en el Congreso de la República tras las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre una posible salida al mar para Bolivia en una entrevista a CNN. En esta ocasión se trata de una moción multipartidaria de rechazo a lo expresado por el jefe de Estado en el programa emitido por la cadena internacional el último martes por la noche.

La moción fue presentada por los partidos Renovación Popular, Avanza País y lleva firmas de congresistas de Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú. En el “acuerdo” del documento se señala:

“Rechazar las expresiones vertidas por el Señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, respecto a su pretendida intención de ceder soberanía marítima al Estado Plurinacional de Bolivia y exhortarlo a respetar y hacer prevalecer la soberanía nacional, en estricto cumplimiento de sus funciones y deberes constitucionales”.

Al respecto, el vocero alterno de Renovación Popular Alejandro Muñante consideró que sí es necesario presentar este tipo de mociones como parte del control político que ejerce el Legislativo.

“Es necesario ejercer este tipo de mociones atendiendo al control político que puede hacer el Congreso frente a estas afirmaciones que rechazamos y lamentamos que vengan del primer mandatario, quien tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, dijo a Canal N.

MÁS MOCIONES

Otra moción impulsada por congresistas de Acción Popular se pide invitar al canciller Óscar Maúrtua al Parlamento a fin de que “informe si es una política de estado del actual gobierno el aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo al estado boliviano, como también informar si en las intervenciones que ha tenido el presidente Pedro Castillo Terrones en el estado Bolivia, el mandatario ha expresado su voluntad sobre ceder territorio nacional y si está postura ha contado con el aval de la cancillería peruana que tienen a su cargo”.

También requieren que el canciller “explique cuál es la postura de la cancillería sobre aplicar un referéndum para que se ceda territorio nacional a favor del gobierno boliviano”.

Esta moción fue presentada a las 5 p.m. de este jueves.

MOCIÓN DE AMURUZ

Más temprano, la congresista Rosselli Amuruz, de la bancada Avanza País, presentó una moción que incita a Pedro Castillo a presentar su “renuncia irrevocable” al cargo de Presidente Constitucional de la República ante el Congreso de forma inmediata “por el bien moral de la Nación”.

“Es muy grave sumar a la manifiesta incapacidad de gobernar de Pedro Castillo, actual presidente constitucional de la República, su falta de capacidad para diferenciar el bien del mal, cuando se trata de designar a ministros de Estado y funcionarios afines al terrorismo, específicamente con Sendero Luminoso, lo cual el propio periodista le encaró”, señala la moción.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO?

El martes por la noche, CNN en español transmitió la segunda parte de la entrevista que el periodista mexicano Fernando del Rincón le hizo al presidente Castillo en Palacio de Gobierno el último lunes. En el segundo bloque, se realizaron preguntas sobre la posición del gobierno en temas internacionales. El conductor del programa ‘Conclusiones’, le consultó al mandatario sobre un discurso pronunciado en Bolivia, cuando aún no era presidente, donde pedía salida al mar para Bolivia.

El jefe de Estado reconoció que lo dijo en ese evento, y señaló que “es el clamor de Bolivia”. “Nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar sin sintonía con el pueblo, ¿y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, indicó el presidente.

Sin embargo, este jueves, el mandatario se refirió a la soberanía marítima “al cumplirse ocho años del histórico fallo de La Haya”

“Al cumplirse ocho años del histórico fallo de La Haya, y que fijó, de manera pacífica, nuestra frontera marítima con Chile, conmemoramos esta victoria jurídica como una forma de reivindicar el respeto y la defensa de nuestra soberanía nacional en todo el territorio peruano”, escribió en Twitter.

