Pedro Castillo en CNN: las polémicas y todo lo que dijo el presidente en la entrevista a Fernando del Rincón

Pedro Castillo dio una extensa entrevista a la cadena CNN en español donde habló de las acusaciones que pesan en su contra y las principales polémicas que aquejan a su gobierno a solo seis meses de haber asumido el cargo de presidente de la República.

El mandatario reiteró, en la primera parte de la conversación con el periodista Fernando del Rincón, que no estaba preparado para gobernar y que no tuvo “luna de miel”. “Hay un proceso de aprendizaje. Yo nunca pasé por una luna de miel como otros gobiernos”.

Sin embargo, Del Rincón le confrontó al decir que el Perú no era una escuela, pero Castillo respondió: “va a seguir siendo mi escuela todos los días”.

En otro momento habló sobre su difícil relación con la prensa y las razones por las que no da ninguna conferencia o da declaraciones a los medios de comunicación de Perú es por “los maltratos que tuve en la campaña”

DENUNCIAS

Sobre las múltiples denuncias que han involucrado a miembros de su gobierno a él mismo en estos meses, Castillo indicó que “han pasado cosas horribles en 200 años y me quieren poner cosas para tapar lo que ha pasado”.

Asimismo calificó de ‘refritos’ las denuncias en su contra sobre injerencias en los nombramientos en las FF.AA. y la Policía Nacional.

En otro momento de la entrevista se le mencionó sobre los polémicos nombramientos de personajes vinculados a Movadef y Conare. “Si a mí me hubiese constado que estos señores están metidos ahí yo no los hubiese hecho jurar. Yo encontré a estas personas con el pueblo. Ellos estuvieron en otro espacio, de repente se equivocaron”.

KARELIM LÓPEZ

Sobre la empresaria Karelim López admitió que estuvo en Palacio de Gobierno, pero que no sabía que ella era quien organizó la fiesta de cumpleaños de su hija y que recién se enteró al escuchar “una bulla” y solo salió a saludar.

“¿Lo de Karelim López es una casualidad que le haga una fiesta a su hija? Yo no puedo entender eso. Me parece una casualidad enorme que ella, que dice usted que no es su amiga, que no la favoreció en ningún acuerdo, le haga una fiesta para el cumpleaños de su hija ¿qué poderes puede tener Karelim López para disponer de una fiesta de la hija del presidente, eso es seguridad de Estado. Ese es un tema que no puede disponerlo cualquier persona”, refutó el periodista de CNN.

“Nunca se planificó, nadie dijo Karelim López va a traer tal o cual cosa o fulana de tal lo va a hacer. Yo no tengo confianza, jamás he conocido a esa señora. Hay muchas veces que preguntan acá y como saben que he ido y llegan allá, pero yo estoy en el quinto piso”, se justificó Castillo.

“Nunca supe que esa señora estuvo detrás de esta fiesta”, afirmó el presidente sobre Karelim López, quien es investigada por el caso Provías.

Sobre sus supuestas reuniones con López, Castillo indicó que “en el despacho presidencial jamás se tocan esos temas (licitaciones)”.

SARRATEA Y EMPRESARIOS

Fernando del Rincón también le consultó a Castillo por sus visitas a la casa de jirón Sarratea, en Breña y encuentros con algunos empresarios que recibió en este lugar. El Jefe del Estado sostuvo que en esta vivienda jamás se trataron temas de Estado y que solo iba a visitar a sus amigos y a tomarse un café. “Voy a Breña porque es la casa que me cobijó en la campaña. Voy a tomar café”.

“Muchas veces preguntan y como saben que he ido, llegan allá. No he recibido a estos señores, si es que los he recibido nos hemos saludado, yo no puedo ser descortés”.

Agregó que no recuerda los nombres de los empresarios que fueron a Breña.

Indicó también que para él era positivo que este tipo de hechos hayan ocurrido al inicio de su gestión. “Qué bien que se hayan dado estas cosas al inicio de mi gestión. A buena hora se han dado para darme cuenta”.

SALIDA AL MAR PARA BOLIVIA

En la segunda parte del encuentro con el periodista de CNN, este quedó sorprendido por las declaraciones de Pedro Castillos sobre la posibilidad de darle salida al mar al vecino país de Bolivia.

Expresó que está dispuesto a “consultar al pueblo” si el Perú le otorga una salida al mar a Bolivia. “Es un clamor de Bolivia... Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste” , señaló.

“¿Y si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo. Ese es su derecho. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan”, añadió.

“No solo hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas. ¿Por qué poner una barrera?”, manifestó Castillo.

Al ser consultado por las reacciones que esas declaraciones traerá ante la prensa peruana, la máxima autoridad indicó que “eso me tiene sin cuidado. Yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano”.

CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA

Respecto a que si Cuba, Venezuela y Nicaragua son países democráticos, el presidente evitó responder. “Es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista”, dijo.

Ante la insistencia del periodista de CNN, añadió que “hay que preguntarle a los venezolanos”.

Cuando se le pidió su opinión sobre Evo Morales, manifestó que “es un expresidente de la hermana República de Bolivia”.

Sobre la migración venezolana al Perú, Pedro Castillo recalcó “porque también hay muchos peruanos que viven allá”.

También evitó cuestionar los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela argumentando que “cada país es autónomo”.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

En otro momento, el presidente justificó su intención de cambiar la Constitución de 1993 porque “los tiempos han cambiado” y que se deben hacer modificaciones para que “se le de espacio a los hombres del pueblo, que se incluya a las comunidades nativas”.

También mencionó la descentralización y el acceso a la salud, pero Fernando del Rincón le recordó que estas son políticas de Estado.

