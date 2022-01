Colombia vs Perú en vivo: Dónde y cómo ver partido en Barranquilla por la fecha 15

Perú vs. Colombia se enfrentan hoy en Barranquilla por Eliminatorias Qatar 2022

Colombia vs Perú EN VIVO. La selección cafetera tendrá una dura tarea hoy en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla donde recibirá ala selección peruana por la fecha 15 de la etapa de Eliminatorias Qatar 2022. Cinco partidos sin ganar ni anotar son una carga pesada en el camino de los colombianos al mundial y con una ‘bicolor’ que le pisa los talones, pero hoy buscará romper ese ‘maleficio’ con un estadio lleno al 100% con hinchada tricolor que espera que su selección se mantenga en el grupo de clasificados.

Con cuatro fechas por disputar, Colombia ocupa el quinto lugar de la tabla. Jugando en casa, podrían abrir brecha frente a los peruanos, que persiguen con los mismos puntos (17) pero peor diferencia de gol.

Resucitados en la eliminatoria tras ganar a Bolivia y Venezuela en sus últimas salidas, la ‘blanquirroja’ se ubica en sexta ubicación tras los duelos que se disputaron ayer entre Ecuador vs. Brasil (1-1), Paraguay vs Uruguay (0-1) y Chile vs. Argentina (1-2).

Para este duelo, el DT colombiano Reinaldo Rueda llamó a la histórica dupla James-Falcao, quienes no juegan juntos desde octubre de 2020.

En el banquillo peruano, el tigre Ricardo Gareca echará de menos a sus dos atacantes más experimentados, los lesionados Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, pero la nueva generación liderada por Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva han llevado a que los ‘incas’ sigan manteniendo la garra que se necesita para pelear los cupos al Mundial Qatar 2022.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022

¿A QUÉ HORA JUEGAN?

Perú vs. Colombia se jugará a las 4:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y aquí te traemos más horarios en el mundo para que puedas seguir este partido por la fecha 15:

- Argentina: 18:00 horas

- Chile: 18:00 horas

- Uruguay: 18:00 horas

- Paraguay: 18:00 horas

- Bolivia: 17:00 horas

- Venezuela: 17:00 horas

- Estados Unidos (este): 16:00 horas

- Estados Unidos (pacífico): 13:00 horas

- México y Centroamérica: 15:00 horas

PERÚ VS. COLOMBIA - GUÍA DE CANALES

El partido de la selección peruana será transmitido vía Movistar Deportes y en señal abierta por América TV (Canal 4), canal que transmite todos los partidos de la blanquirroja cuando juega de visitante. También podrás conectarte vía online a través de la plataforma de América TVGo.

Pero si te encuentras en territorio colombiano podrás verlo únicamente a través de la señal de Caracol TV, que es el canal oficial de la Selección Colombia. Además, podrás seguirlo vía Caracol Play que es la plataforma online para cualquier dispositivo móvil.

Si te estás en otro país, aquí encontrarás la lista completa de canales y plataformas para sintonizar el Perú vs. Colombia.

- Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

- Bolivia - COTAS Televisión

- Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

- Ecuador - El Canal del Futbol

- México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Estados Unidos - Fubo Sports Network

- Uruguay - VTV+

- Venezuela - TLT Play

¿CÓMO VER MOVISTAR PLAY?

Es una plataforma sin costo adicional para clientes de Movistar: televisión, internet fijo y celulares. Ofrecen el servicio de streaming que incluye canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. También tiene contenido infantil, entre otros. Puedes descargar la app en celulares o vía web en computadoras.

- Movistar Play en TV: Si tienes un smart Tv descárgate el aplicativo en tu televisor, coloca tu email y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido

- Movistar Play en web: Ingresa a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía coloca tu email y tu contraseña para iniciar sesión y disfrutar de la plataforma.

- Movistar Play en iOS y Android: Puedes descargarte el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Ingresa a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Al igual que en tu smart Tv, registra tu email y tu contraseña y podrás ingresar.

¿CÓMO VER MOVISTAR DEPORTES EN MOVISTAR PLAY?

Si ya eres cliente de Movistar, solo debes ingresar tu usuario y contraseña en Movistar Play (app o web). Tras ello, presiona o dale click a la pestaña de ‘TV EN VIVO’ y te abrirá toda su lista de canales en directo. Buscas Movistar Deportes y listo. Dato: tendrás la opción de retroceder para repetir lo que más te guste.

¿QUÉ CANAL DE MOVISTAR ES MOVISTAR DEPORTES?

Sintoniza Canal 3 y 703 (HD) para disfrutar de todos los contenidos que trae Movistar Deportes. ‘Al Ángulo, ‘Después de Todo’, ‘El Camerino’, ‘Fuera de Lista’, ‘Full Ruedas’, entre otros, son algunos de los programas que encontrarás en este canal deportivo.

Además, Movistar tiene otros canales ‘hermanos’ donde también puedes disfrutar de todos los partidos EN VIVO de Eliminatorias. Estos son:

Movistar Plus: Canal 6 / HD 706

Movistar Eventos: Canal 11 y Canal 15 / HD 711 y 715

GOLPERU: Canal 14 / HD 714

CÓMO VER AMÉRICA TV GO

Así puedes ver América TVGo en vivo

- Ingresa al portal tvgo.americatv.com.pe

- Da click en “TV EN VIVO GRATIS” y luego en “siguiente”

- Regístrate con tu cuenta de Facebook o completa el formulario

- Revisa tu correo para obtener la contraseña para activar la cuenta

- Accede a “Inicia Sesión” y entra con tu contraseña o correo

CÓMO VER CARACOL PLAY

Si estás en Colombia y quieres ver el partido ante Perú entra a CaracolTV.com, regístrate con tus datos completos por única vez. Posteriormente, deberás ingresar una clave. Podrás cambiar tu clave cuando quieras ingresando a Mi Cuenta, luego de registrarte.

ALINEACIONES PERÚ VS COLOMBIA

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún o Christofer Gonzáles; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina o Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Freddy Hinestroza o Johan Mojica; Mateus Uribe, Wílmar Barrios; James Rodríguez, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja.

