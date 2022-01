A qué hora juegan Perú vs Colombia EN VIVO por fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022

A qué hora juegan Perú vs Colombia por Eliminatorias Qatar 2022.

Perú vs Colombia EN VIVO. La ‘bicolor’ se mide este viernes 28 de enero a los ‘cafeteros’ en el Metropolitano de Barranquilla por la jornada 15 de Eliminatorias Qatar 2022. Chocan el quinto y cuarto de la tabla, respectivamente. El local tiene mejor diferencia de gol. Revisa toda la información que necesitas.

La selección peruana viene de 2 triunfos al hilo en las Clasificatorias. Primero se impuso con categoría ante Bolivia en casa y luego derrotó con susto a Venezuela en Caracas. Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Pedro Gallese brillaron en estos cotejos.

Ricardo Gareca no podrá contar con sus principales laterales: Luis Advíncula y Miguel Trauco (ambos por suspensión / vuelven ante Ecuador). Aldo Corzo y Marcos López tomarán sus lugares si no sucede ningún inconveniente de último minuto.

Pero no son los únicos. Pedro Aquino (desconvocado) y Christian Ramos tampoco estarán en condición de visita. Carlos Zambrano entraría por la ‘Sombra’ en la zaga central. Tampoco fueron convocados los conocidos Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, pues no están al 100%.

Pero de mediocampo en adelante, todos los titulares están disponibles. Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Sergio Peña en el centro. Mientras que Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula en ataque. Aquí no habría sorpresas.

Colombia, por su parte, no gana hace 5 partidos en el certamen. De hecho, tampoco marcó en dichos duelos. Sobre lo último, hay mucha preocupación en el país vecino. De todas formas, confían en sus figuras Luis Díaz, James Rodríguez, Juan Cuadrado, entre otros.

Reinaldo Rueda no es ajeno a las bajas. Luis Fernando Muriel y Jéfferson Lerma salieron de la lista para dar espacio a Luis Suárez y Víctor Cantillo. Igual, salen con la obligación ante sus aficionados, que seguro llenarán su estadio.

ALINEACIONES PROBABLES DEL PERÚ VS COLOMBIA

Perú: Gallese; Corzo, Callens, Zambrano, López; Tapia, Yotún, Peña, Cueva; Carrillo, Lapadula.

Colombia: Ospina; Cuadrado, Mina, Sánchez, Mojica; Uribe, Barrios, Borré, James; Díaz, Borja.

HORARIOS DEL PERÚ VS COLOMBIA

- Costa Rica / 3:00 p.m.

- Honduras / 3:00 p.m.

- Guatemala / 3:00 p.m.

- El Salvador / 3:00 p.m.

- México / 3:00 p.m.

- Panamá / 4:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 4:00 p.m.

- Perú / 4:00 p.m.

- Colombia / 4:00 p.m.

- Ecuador / 4:00 p.m.

- Venezuela / 5:00 p.m.

- Bolivia / 5:00 p.m.

- Paraguay / 6:00 p.m.

- Uruguay / 6:00 p.m.

- Chile / 6:00 p.m.

- Argentina / 6:00 p.m.

- Brasil / 6:00 p.m.

- España / 10:00 p.m.

CANALES PARA VER PERÚ VS COLOMBIA

- Argentina / Tyc Sports.

- Bolivia / COTAS Televisión.

- Colombia / Caracol TV.

- Costa Rica / Sky HD.

- República Dominicana / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes y América TV.

- España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Uruguay / VTV+.

- Venezuela / TLT Play.

ÚLTIMOS RESULTADOS DEL PERÚ VS COLOMBIA

- 2021: Colombia 3-2 Perú (Copa América).

- 2021: Colombia 1-2 Perú (Copa América).

- 2021: Perú 0-3 Colombia (Eliminatorias).

- 2019: Colombia 1-0 Perú (Amistoso).

- 2019: Perú 0-3 Colombia (Amistoso).

- 2017: Perú 1-1 Colombia (Eliminatorias).

SEGUIR LEYENDO: