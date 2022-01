Paraguay vs Uruguay EN VIVO: Vía VTV y Tigo Sports, el partido por las clasificatorias

Paraguay vs Uruguay EN VIVO vía VTV y Tigo Sports partido por clasificatorias (Foto: Reuters)

Paraguay vs Uruguay: La selección guaraní se enfrenta a al cuadro charrúa hoy 27 de enero del 2022 por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo se disputa en el estadio General Pablo Rojas, ‘La nueva olla’ de Asunción.

La selección Albirroja se juega ante la ‘Celeste’ sus últimas chances con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La roja y blanca desde el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 13 puntos enfrenta a su rival directo para seguir subiendo en la clasificación. Los charrúas con 16 unidades se ubican en el puesto 7.

Ambas selecciones fuera de la zona de clasificación esperan conseguir una victoria para sumar tres puntos y asomarse al quinto lugar en el caso de Paraguay y para meterse en un puesto de acceso al Mundial por parte de Uruguay.

El técnico Diego Alonso debuta dirigiendo a la selección de Uruguay y tiene la difícil tarea de remontar en la tabla, clasificar al Mundial y ponerse a la altura del histórico estratega Óscar Washington Tabárez.

Diego Alonso tiene dudas sobre el once titular para el reemplazante de Lucas Torreira, que todavía no se define entre Matías Vecino o Mauro Arambarri. Otra puesto que todavía no tiene claro es la inclusión desde el inicio del atacante Darwin Núñez o Edinson Cavani.

El técnico de Paraguay Guillermo Barros Schelotto tiene una ardua labor de sumar puntos y remontar en la tabla. A ello, se suma los problemas de salud que han azotado a la selección Albirroja. Jesús Medina, Andrés Cubas, Omar Alderete, Celso Ortiz y Roberto Fernández son las ausencias del equipo guaraní.

Paraguay vs Uruguay EN VIVO vía VTV y Tigo Sports partido por clasificatorias (Foto: EFE)

¿DÓNDE VER EL PARAGUAY VS URUGUAY?

Argentina: DeporTV

Bolivia: COTAS Televisión

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV 3

Chile: TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, TNT Sports 2

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: Movistar Plus

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Venezuela: TLT Play

ÚLTIMOS PARTIDOS PARAGUAY VS URUGUAY

28/06/21 Uruguay 1-0 Paraguay

03/06/21 Uruguay 0-0 Paraguay

05/09/17 Paraguay 1-2 Uruguay

06/09/16 Uruguay 4-0 Paraguay

20/06/15 Uruguay 1-1 Paraguay

22/03/13 Uruguay 1-1 Paraguay

11/10/11 Paraguay 1-1 Uruguay

24/07/11 Uruguay 3-0 Paraguay

28/03/09 Uruguay 2-0 Paraguay

17/10/07 Paraguay 1-0 Uruguay

16/11/04 Uruguay 1-0 Paraguay

18/07/04 Paraguay 1-3 Uruguay

09/09/03 Paraguay 4-1 Uruguay

27/03/01 Uruguay 0-1 Paraguay

25/04/00 Paraguay 1-0 Uruguay

CANALES DE PARAGUAY PARA VER EL PARTIDO

El partido entre Paraguay y Uruguay será transmitido en directo para territorio guaraní por la cadena de televisión Tigo Sports desde las 8:00 p.m. (hora paraguaya)

¿QUÉ CANAL DE URUGUAY TRASMITE EL PARTIDO ANTE PARAGUAY?

El partido Paraguay vs Uruguay se podrá ver en directo para territorio charrúa por la cadena de televisión VTV desde las 8:00 p.m. (hora uruguaya).

POSIBLES ALINEACIONES DEL PARAGUAY VS URUGUAY

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Matías Rojas, Braian Ojeda, Jorge Morel, Miguel Almirón; Tony Sanabria, Braian Samudio.

Uruguay: Sergio Rochet; Damián Suarez, Josema Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera; Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suarez, Edinson Cavani.

