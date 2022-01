Ver Movistar TV Perú vs. Colombia EN VIVO partido por Eliminatorias (Foto: Reuters)

Perú vs Colombia: La selección blanquirroja y el combinado ‘cafetero’ se miden este viernes 28 de enero del 2022 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Ambas escuadras tienen la obligación de sumar puntos para seguir en la pugna por un cupo a la Copa del Mundo.

Los primeros partidos del jueves 27 de enero de la jornada de las clasificatorias provocaron un retroceso en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

El triunfo 1-0 de Uruguay ante Paraguay en Asunción metió en la zona de clasificación directa a los charrúas tras sumar 19 puntos y desplazó a Colombia del cuarto lugar. Los cafeteros con 17 puntos quedaron en zona de repechaje (5°) y Perú, con el mismo puntaje, se ubicó en sexto lugar.

De esta manera, el partido Perú vs Colombia es vital para las aspiraciones de ambas selecciones. Un triunfo de la bicolor le daría un impulso al cuarto lugar, y por el contrario, una derrota lo dejaría dos puntos abajo de la zona de repechaje. Esta situación sería similar en el caso de los cafeteros.

ALINEACIONES PROBABLES DEL PERÚ VS COLOMBIA

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Alexander Callens, Carlos Zambrano, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula.

Colombia: David Ospina: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Borja.

ÚLTIMOS RESULTADOS DEL PERÚ VS COLOMBIA

Copa América 2021: Colombia 3-2 Perú

Copa América 2021: Colombia 1-2 Perú

Eliminatorias: Perú 0-3 Colombia

Amistoso 2019: Colombia 1-0 Perú

Amistoso 2019: Perú 0-3 Colombia

Eliminatorias: Perú 1-1 Colombia

Copa América 2016: Perú 0-0 (2-4) Colombia

Eliminatorias: Colombia 2-0 Perú

Amistoso 2015: Colombia 1-1 Perú

Copa América 2016: Colombia 0-0 Perú

Eliminatorias: Colombia 2-0 Perú

Eliminatorias: Perú 0-1 Colombia

Copa América 2011: Colombia 0-2 Perú

Amistoso 2010: Colombia 1-1 Perú

Eliminatorias: Colombia 1-0 Perú

¿A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS COLOMBIA?

- Costa Rica / 3:00 p.m.

- Honduras / 3:00 p.m.

- Guatemala / 3:00 p.m.

- El Salvador / 3:00 p.m.

- México / 3:00 p.m.

- Panamá / 4:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 4:00 p.m.

- Perú / 4:00 p.m.

- Colombia / 4:00 p.m.

- Ecuador / 4:00 p.m.

- Venezuela / 5:00 p.m.

- Bolivia / 5:00 p.m.

- Paraguay / 6:00 p.m.

- Uruguay / 6:00 p.m.

- Chile / 6:00 p.m.

- Argentina / 6:00 p.m.

- Brasil / 6:00 p.m.

- España / 10:00 p.m.

¿EN QUÉ CANALES VER PERÚ VS COLOMBIA?

- Argentina / Tyc Sports.

- Bolivia / COTAS Televisión.

- Chile / Chilevisión y TNT Sports.

- Colombia / Caracol TV.

- Costa Rica / Sky HD.

- República Dominicana / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes y América TV.

- España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Uruguay / VTV+.

- Venezuela / TLT Play.

¿CÓMO DESCARGAR LA APP MOVISTAR PLAY PARA SEGUIR EL PERÚ VS COLOMBIA?

Para ver el partido Perú vs Colombia en tu teléfono celular, tablet o Smart Tv deberás descargar la aplicación disponible en Google Play o App Store. Luego te registras e ingresas e número de teléfono y correo electrónico.

Posteriormente, te llegará un código de verificación para validar tu cuenta. Luego recibirás un correo con tu usuario y contraseña. Los datos los ingresas en la app y podrás ver el partido por las Eliminatorias.

