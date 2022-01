Perú vs Colombia: ¿Qué pasa si la bicolor gana, empata o pierde en el partido por Eliminatorias? (Foto: Reuters)

Perú vs Colombia: Ambas selecciones se enfrentan en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. La blanquirroja y los cafeteros son rivales directos por un cupo a la Copa del Mundo.

La selección peruana sumó 17 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y se ubica en el quinto lugar -zona de repechaje-. Por su parte, Colombia tiene el mismo puntaje, pero mejor diferencia de goles por lo que ocupa el cuarto puesto de la clasificación.

El partido Perú vs Colombia de la primera jornada de la fecha doble de las Eliminatorias puede provocar múltiples cambios en la tabla debido a que desde el cuarto lugar hasta el octavo la diferencia es de dos puntos.

Así, la selección peruana dependiendo de si gana 3 puntos con un triunfo, uno con un empate o ninguno con una derrota, se verá afectada de los otros resultados de la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15 DE LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022

Ecuador vs Brasil (jueves 27/01 | 4:00 p.m. | Quito)

Paraguay vs Uruguay (jueves 27/01 | 6:00 p.m. | Asunción)

Chile vs Argentina (jueves 27/01 | 7:15 p.m. | Calama)

Colombia vs Perú (viernes 28/01 | 4:00 p.m. | Barranquilla)

Venezuela vs Bolivia (viernes 28/01 | 5:00 p.m. | Barinas)

¿QUÉ PASA SI PERÚ GANA, EMPATA O PIERDE ANTE COLOMBIA?

SI GANA PERÚ

(Sumaría 20 puntos)

1. Perú subirá al cuarto puesto -zona de cupo directo al mundial- sin importar otro resultado.

2. Le favorecería a Perú:

- Que no pierda Paraguay ante Uruguay para aumentar la ventaja a tres o cuatro puntos sobre los charrúas.

- Una victoria de Argentina ante Chile para aumentar la diferencia a cuatro puntos sobre los chilenos.

- Que no pierda Bolivia ante Venezuela para aumentar la ventaja a cuatro o cinco puntos sobre el equipo verde.

SI EMPATA PERÚ

(Sumaría 18 puntos)

1. Es posible que Perú pierda el quinto lugar de la tabla.

2. Le favorecería a Perú:

- Nos mantenemos en el quinto lugar solo si ocurren esta combinación de tres resultados a la vez:

- Uruguay no le gana a Paraguay, Argentina no pierde ante Chile y si Bolivia gana por menos de cuatro goles de diferencia a Venezuela.

SI PIERDE PERÚ

(Se queda en 17 puntos)

1. Es casi un hecho que Perú sale de la zona de clasificación y podría quedar octavo.

2. Le favorecería a Perú :

- Nos mantenemos en el quinto lugar solo si ocurren esta combinación de tres resultados a la vez:

- Que Uruguay no le gane a Paraguay y que Perú no pierda por más de dos goles, que Chile pierda ante Argentina y Que Bolivia no le gane a Venezuela.

3. No le favorecería a Perú:

- Cualquier triunfo de Chile (vs Argentina), de Uruguay (vs Paraguay) y/o de Bolivia (vs Venezuela) nos deja fuera de los cinco primeros lugares.

- Si Chile, Uruguay y Bolivia ganan, la selección peruana pasaría al octavo lugar, perdiendo tres puestos en la tabla.

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: FIFA)

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 16 DE LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022

Bolivia vs Chile (martes 1/02 | 3:00 p.m. | La Paz)

Uruguay vs Venezuela (martes 1/02 | 6:00 p.m. | Montevideo)

Argentina vs Colombia (martes 1/02 | 6:30 p.m. | Buenos Aires)

Brasil vs Paraguay (martes 1/02 | 7:30 p.m. | Belo Horizonte)

Perú vs Ecuador (martes 1/02 |9:00 p.m. | Lima)

