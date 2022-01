A qué hora juegan Ecuador vs Brasil EN VIVO: partidazo en Quito por fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022

Ecuador vs Brasil EN VIVO: partido por fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022.

Ecuador vs Brasil EN VIVO. El ‘tricolor’ recibe hoy jueves 27 de enero a la ‘canarinha’ en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022. El primero aún busca su pase al Mundial, mientras que el segundo ya tiene los boletos en la mochila. Conoce todos los detalles del encuentro.

La escuadra de Gustavo Alfaro marcha en la casilla 3 de la tabla de posiciones de las Clasificatorias. Tiene 5 puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, Colombia y Perú (ambos se verán las caras el viernes). Todo esto a 4 fechas para el final del torneo.

Los ecuatorianos está obligados a ganar ante sus hinchas, quienes acompañarán con un 50% de aforo, para estar más cerca de Qatar. Esto teniendo en cuenta el difícil calendario que le queda: 2 visitas seguidas y cierran con Argentina. Cualquier cosa puede pasar.

El local no cae hace 3 jornadas (con portería invicta) de Eliminatorias. Pero se medirá ante un Brasil que lleva 30 partidos (23 victorias y 7 empates) sin conocer la derrota en este certamen. ¿Le romperá el invicto? Duro reto.

Tité y sus pupilos viajaron sin presión al choque con Ecuador, pues ya pusieron su nombre en el Mundial de este año. Si bien no tiene a Neymar por lesión, cuentan con un gran platel donde destacan Vinicius, Casemiro, Coutinho, Militao, entre otros.

Sin duda, se viene un partidazo donde Ecuador se juega mucho de cara al sueño mundialista. Un empate o derrota acortaría distancias con el resto de selecciones. Ganar es un prioridad más allá del poderoso rival de esta tarde.

Se espera un encuentro con pocos espacios, donde la pelota parada podría ser el recurso a tomar en cuenta para imponerse en el marcador. La altura de Quito (2,850 m.) también es un factor que puede influir en el juego.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ECUADOR VS BRASIL

Ecuador: Domínguez, Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán, Gruezo, Franco, Caicedo, Plata, Valencia, Estrada.

Brasil: Alisson; Emerson, Militao, Silva, Sandro; Casemiro, Fred, Rafinha, Coutinho; Vinicius, Cunha.

HORARIOS DEL ECUADOR VS BRASIL

- Costa Rica / 3:00 p.m.

- Honduras / 3:00 p.m.

- Guatemala / 3:00 p.m.

- El Salvador / 3:00 p.m.

- México / 3:00 p.m.

- Panamá / 4:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 4:00 p.m.

- Perú / 4:00 p.m.

- Colombia / 4:00 p.m.

- Ecuador / 4:00 p.m.

- Venezuela / 5:00 p.m.

- Bolivia / 5:00 p.m.

- Paraguay / 6:00 p.m.

- Uruguay / 6:00 p.m.

- Chile / 6:00 p.m.

- Argentina / 6:00 p.m.

- Brasil / 6:00 p.m.

- España / 10:00 p.m.

CANALES PARA VER ECUADOR VS BRASIL

- Argentina / TyC Sports.

- Bolivia / COTAS Televisión.

- Brasil / Globo, Claro y SporTV.

- Chile / TNT Sports.

- Colombia / Caracol TV.

- Costa Rica / Sky HD.

- República Dominicana / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Futbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes.

- España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Uruguay / VTV+.

- Venezuela / TLT Play.

ÚLTIMOS RESULTADOS DEL ECUADOR VS BRASIL

- 2021: Brasil 1-1 Ecuador (Copa América).

- 2021: Brasil 2-0 Ecuador (Eliminatorias).

- 2017: Brasil 2-0 Ecuador (Eliminatorias).

- 2016: Ecuador 0-3 Brasil (Eliminatorias).

- 2016: Brasil 0-0 Ecuador (Copa América).

