Canal para ver Perú vs. Colombia EN VIVO por la fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: Reuters)

Perú vs Colombia: La selección blanquirroja enfrenta al cuadro cafetero este viernes 28 de enero del 2022 por la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas. El partido se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

La selección peruana llega al partico con Colombia con el mismo puntaje tras sumar 17 puntos. Sin embargo, la mejor diferencia de gol le permite al equipo del técnico Reinaldo Rueda mantenerse en zona de clasificación directa (4°) y al combinado bicolor en zona de repechaje (5°).

El técnico Ricardo Gareca sufrió una baja para el partido Perú vs Colombia luego que el mediocampista Pedro Aquino sufriera una lesión: contusión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Además, días antes se conoció la ausencia del defensor Christian Ramos también lastimado.

En el caso de Colombia, las ausencias se conocieron con anticipación, tanto Juan Fernando Quintero y Duván Zapata no fueron convocados. Sin embargo, se confirmó el buen estado físico de James Rodríguez y Radamel Falcao, y la recuperación de David Ospina fue satisfactoria.

¿A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS COLOMBIA?

El partido Perú vs Colombia se llevará a cabo desde las 4:00 p.m. Es el mismo horario para ambos países.

POSIBLES ALINEACIONES DEL PERÚ VS COLOMBIA

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Alexander Callens, Carlos Zambrano, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula.

Colombia: David Ospina: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Borja.

CANAL PARA VER PERÚ VS COLOMBIA

En territorio peruano el partido Perú vs Colombia se puede ver en transmisión directa por los canales América TV en señal abierta y Movistar Deportes (canal 3) por Movistar Tv señal de paga. En el país cafetero se puede ver el encuentro por la señal de Caracol Tv.

CANALES DE TV PARA VER EN LATINOAMÉRICA

- Argentina / Tyc Sports.

- Bolivia / COTAS Televisión.

- Chile / Chilevisión y TNT Sports.

- Costa Rica / Sky HD.

- República Dominicana / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Uruguay / VTV+.

- Venezuela / TLT Play.

HORARIOS CONFIRMADOS DEL PERÚ VS COLOMBIA

- Costa Rica / 3:00 p.m.

- Honduras / 3:00 p.m.

- Guatemala / 3:00 p.m.

- El Salvador / 3:00 p.m.

- México / 3:00 p.m.

- Panamá / 4:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 4:00 p.m.

- Perú / 4:00 p.m.

- Colombia / 4:00 p.m.

- Ecuador / 4:00 p.m.

- Venezuela / 5:00 p.m.

- Bolivia / 5:00 p.m.

- Paraguay / 6:00 p.m.

- Uruguay / 6:00 p.m.

- Chile / 6:00 p.m.

- Argentina / 6:00 p.m.

- Brasil / 6:00 p.m.

- España / 10:00 p.m.

ÚLTIMOS PARTIDOS PERÚ VS COLOMBIA

Copa América 2021: Colombia 3-2 Perú

Copa América 2021: Colombia 1-2 Perú

Eliminatorias: Perú 0-3 Colombia

Amistoso 2019: Colombia 1-0 Perú

Amistoso 2019: Perú 0-3 Colombia

Eliminatorias: Perú 1-1 Colombia

Copa América 2016: Perú 0-0 (2-4) Colombia

Eliminatorias: Colombia 2-0 Perú

Amistoso 2015: Colombia 1-1 Perú

Copa América 2016: Colombia 0-0 Perú

Eliminatorias: Colombia 2-0 Perú

Eliminatorias: Perú 0-1 Colombia

Copa América 2011: Colombia 0-2 Perú

Amistoso 2010: Colombia 1-1 Perú

Eliminatorias: Colombia 1-0 Perú

TABLA DE POSICIONES DE COLOMBIA Y PERÚ

Tabla de posiciones de las Eliminatorias: Así van las selecciones previo al inicio de la fecha 15

PUESTO | PAÍS | PUNTOS | DIFERENCIA DE GOLES

1° Brasil | 35 | (+23)

2° Argentina | 29 | (+14)

3° Ecuador | 23 | (+10)

4° Colombia | 17 | (-1)

5° Perú | 17 | (-5)

6° Chile | 16 | (-1)

7° Uruguay | 16 | (-7)

8° Bolivia | 15 | (-8)

9° Paraguay | 13 | (-9)

10° Venezuela | 7 | (-16)

