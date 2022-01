Hablando huevad... 2022: cómo comprar entradas para show “El sin respeto”

Jorge, Ricardo y los "esclavos" te esperan en el teatro para el show de comedia más solicitado de los últimos años.

“Este es el set de YouTube más caro del Perú”. Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza han sabido ganarse el cariño de su pública a base de chistes y dinámicas que realizan en la serie de producciones que protagonizan junto a su equipo, conformado por los denominados “esclavos”.

Si has empezado a ver los videos de Hablando huev... en su canal oficial de YouTube, has podido apreciar que no solo realizan shows en el teatro Canout; también se dedican a realizar transmisiones en vivo, especiales para su comunidad suscrita al plan Premium, su segmento de entrevistas y grabación de canciones con harta dosis de humor.

¿Sabes cuál es el video con más vistas en YouTube? Este lleva como nombre “[Fin De temporada - Nos Peleamos] - Trigésimo séptimo episodio”, el cual fue publicado hace dos años. Hasta la fecha, ha sumado más de 9 millones de reproducciones.

A vísperas de celebrar San Valentín, Jorge y Ricardo han organizado un programa especial, el cual contará con público en vivo. Para recibir a sus seguidores, ellos se alejarán el Canout para ir a un espacio más amplio

Si estás interesado en asistir con tu pareja, amigos o familiares, aquí te compartimos los pasos que debes cumplir para realizar la compra online para el show de Hablando huev...

Cabe indicar que en la plataforma encontrarás apartados para los shows en el teatro Canout, que se realizan casi todos los meses y que suelen ser sold out a penas salen a la venta.

EL SIN RESPETO - SHOW DE HABLANDO HUEV...

- Ingresa a la página web de Entrada ya o haciendo clic aquí para dirigirte inmediatamente.

- En la pantalla ubica el evento “El sin respeto”. Hacer clic.

- En el lado derecho encontrarás un botón verde que dice “Comprar”.

- Verás las zonas, precios y si están disponibles para la compra. Selecciona la cantidad que desees. Puedes adquirir hasta 6 entradas por persona.

- El siguiente paso es completar los datos del comprado y personalizar el de tus acompañantes (Nombre y apellido, correo electrónico y DNI).

- Revisa el total y elige una forma de pago, con tarjeta de crédito o débito. Finalmente, clic en el botón “comprar”.

Datos adicionales: el show se realizará el 14 de febrero en el Arena Perú (Av. Javier Prado Este 4406, Surco, Lima). Las puertas se abrirán a partir de las 17:00 p. m.

ENTRADAS HABLANDO HUEV... EN EL TEATRO CANOUT

El mismo procedimiento se cumple en la página web de Entrada ya. La plataforma de compra estará habilitada siempre y cuando hayan entradas disponibles.

Al ingresar encontrarás una división entre entradas VIP y las generales. La diferencia es que las primeras están cercas al escenario, y las segundas se encuentran ubicadas en el segundo piso.

También ofrecen los meet and greet con Jorge y Ricardo. En este encuentro los podrás conocer y tomarte fotos con ellos.

HABLANDO HUEV... PREMIUM

- Para acceder a contenido exclusivo de los comediantes te puedes suscribir al canal de YouTube, el cual tiene un precio de S/ 5.00

- Para formar parte de esa comunidad tienes que hacer clic en el botón azul que dice “Unirme”. (Este es un pago periódico y puedes cancelarlo cuando quieras. Puede que el creador cambie las ventajas. Al seleccionar Unirme, estás creando un canal y aceptas los Términos del Servicio de YouTube).

Si deseas acceder a más contenidos de Hablando Huev... puedes revisar los programas publicados en su cuenta oficial que tienen en la plataforma Spotify, espacio donde comparten parte de sus programas en un formato de podcast.

